„Werde mich nicht äußern“

Niederstetten.Sie werde sich „weder schriftlich noch mündlich zu einem schwebenden Verfahren äußern“, schrieb Bürgermeisterin Heike Naber gestern Nachmittag per E-Mail, nachdem sich unsere Redaktion seit Donnerstagmittag bereits mehrfach schriftlich und telefonisch bei ihr und ihrem Vorzimmer um eine Stellungnahme zu der Rechtsaufsichtsbeschwerde des Niederstettener Gemeinderats bemüht hatte, auch um ihr Fragen zum Konflikt zu stellen.

Der Bitte um ein Gespräch ist sie nicht nachgekommen. Stattdessen schreibt Sie: „Sie haben mir eine Pressemitteilung unseres Gemeinderats übermittelt und hierzu um ein kurzes Gespräch gebeten. Dem von Ihnen mitgeteilten Inhalt der Pressemitteilung entnehme ich, dass unser Gemeinderat Vorgänge bezüglich der Beauftragung von Architektenleistungen und einem Immobilienkauf durch mich von der Kommunalaufsicht des Landratsamts prüfen lässt und bis zu einem Ergebnis eine ruhige und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten anstrebt. Diesem Bestreben unseres Gemeinderats schließe ich mich an. Zu klärende Fragen in Zusammenhang mit den genannten Vertragsabschlüssen werden in tatsächlicher und in rechtlicher Hinsicht geprüft. Nach Abschluss der Prüfung werde ich, auch zu gegen mich erhobenen Vorwürfen, Stellung nehmen.

In gleicher Form wird zu einer mir bislang nicht vorliegenden etwaigen Anfrage der Kommunalaufsicht Stellung genommen. Bis dahin werde ich mich weder schriftlich noch mündlich zu einem schwebenden Verfahren äußern.

Ich bin mir Ihrer Zustimmung sicher, dass auch der Tagespresse nicht an einer einseitigen Wiedergabe von Meinungsäußerungen, sondern nur an einer objektiven und sachlichen Berichterstattung und einer ebensolchen Unterrichtung der Leserschaft gelegen ist.“

