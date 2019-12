Hollenbach.Die Theatergruppe Hollenbach hat sich zu ihrem vierzigjährigen Jubiläum ein aktuelles Stück vorgenommen: „Wer hat Angst vorm weißen Mann?“ von Dominique Lorenz.

Es handelt auf humorvolle und spannende Weise von Themen unserer Zeit: dem Kampf um einen kleinen Familienbetrieb und der Integration von Flüchtlingen. Die Gruppe hat das Stück, das auch schon als Fernsehfilm zu sehen war, auf hiesige Verhältnisse umgeschrieben.

Ein wichtiges Rezept

Aus dem Afrikaner wurde ein Syrer, aus Weißwurst Saitenwurst – und die spielt eine wichtige Rolle, denn nur mit dem Rezept für seine einmaligen Saitenwürste kann Metzgermeister Franz Maisacher seinen Traditionsbetrieb retten.

Aber eine besondere Fügung will es, dass der Metzger dabei ausgerechnet auf den ihm verhassten Asylbewerber Hassan angewiesen ist.

Um möglichst authentisch spielen zu können, hat sich die Hollenbacher Theatergruppe von Syrern – und Metzgern – aus der Gegend beraten lassen. Auch die Regisseurin hat einen Migrationshintergrund: Maria Warkentin vom Russlanddeutschen Theater Niederstetten.

Premiere am 4. Januar

Die Proben sind schon weit fortgeschritten. Premiere ist am Samstag, 4. Januar 2020. Weitere Aufführungen sind am 5., 11., 12., 17., 18., 24. und 25. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Dreschhalle Hollenbach, sonntags schon um 18.00 Uhr. Veranstalter ist der FSV Hollenbach.

