Wenn Sichel und Sensen an den Balken hängen

Rüsselhausen.Die traditionelle Sichelhenke mit Ochsenbräterei findet wieder am Sonntag, 18. September, statt. Das Fest wird immer nach Ende der Erntezeit gefeiert, wenn Sichel und Sensen in der Scheune an die Balken gehängt („gehenkt“) werden. Zu diesem Anlass wird es rund um das Dorfgemeinschaftshaus einen deftigen Ochsenbraten und andere Köstlichkeiten geben. Zu Beginn findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Martinskirche statt. Ab 11.15 Uhr wird die Ochsenbräterei feierlich eröffnet und ab 13 Uhr wird der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen abgerundet. Große Freude unter den Kleinen: Für die jüngeren Besucher wird es eine Hüpfburg sowie einen Tretbulldog-Parcours geben. Auch in diesem Jahr wird es erneut ein spannendes Schausägen mit Holz geben. Bild: Schindler

