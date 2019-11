Wenn man will, dann geht was

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember treten umfangreiche Verbesserungen und Neuerungen bei der Westfrankenbahn auf verschiedenen Strecken in Kraft. Auf der Strecke Wertheim-Crailsheim wird der zweistündige RE-Takt durch Regionalbahnen von Montag bis Freitag ebenfalls zum Stundentakt ergänzt. Überall, wo der Gestaltungswille von Land, Landkreis und dem Partner Westfrankenbahn vorhanden ist, da geht was.

Doch bekanntlich ist das Konzept nicht ganzheitlich durchdacht oder von keinem ganzheitlichen Willen beseelt. So scheitert die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Vorbachzimmern an dem vorgeschobenen Unvermögen, eine Lösung zu finden, die angeblich wünschenswert aus Sicht des Landes ist, die dennoch daran scheitert, dass im heutigen Fahrplan wie auch im künftigen Fahrplan im Netz 11 keine ausreichenden Fahrzeitreserven zwischen den Systemkreuzungsstellen Schrozberg und Markelsheim für einen zusätzlichen Halt vorhanden sind.

Dort, wo größere Gemeinden angeschlossen werden sollen, da findet man eine Lösung für zusätzliche Halte. Doch weil wir „klein“ sind, findet oder sucht man die passende Lösung nicht, um die geschaffenen weißen Flecken im Netz wieder zu schließen und den Menschen im strukturschwachen ländlichen Raum die Möglichkeiten eines verbesserten ÖPNV-Angebots zu eröffnen. Wo bleibt die Ehrlichkeit, den ÖPNV in der Kombination von Bus und Bahn für die Menschen auch in kleinen Ortschaften zugänglich zu machen?

Beim Wandertag am vergangenen Wochenende in Vorbachzimmern haben spontan über 200 Menschen dafür unterschrieben, dass für sie die An- und Heimreise mit der Bahn eine echte willkommene Alternative wäre. Nur ein Beispiel, wie sich einige tausend Kilometer mit Pkw oder privaten Bustransfers in der Klima- und Öko-Bilanz positiv auswirken würden und CO² eingespart werden könnte.

Wann kommt endlich der Nachdruck von Landkreis und vom Land Baden-Württemberg, unter grüner Verkehrspolitik echte Verbesserungen auch für die „Kleinen“ anzugehen?

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019