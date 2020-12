Wenn die Metzgerei gut läuft und es trotzdem nicht weitergeht

Nach zwei Jahren schließt die Hofmetzgerei Albrecht in Markelsheim – und reiht sich ein in einen anhaltenden Negativtrend. Experten-Vorwurf: Die Politik hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.

Markelsheim. Nein, Claudia Albrecht und ihr motiviertes Team hören zum Ende des Jahres keinesfalls auf, weil etwa die Metzgerei schlecht gelaufen wäre. Genau das Gegenteil sei der Fall, betont die Geschäftsinhaberin im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Sie spricht gar von einer „Erfolgsgeschichte“ – die Ende des Monats mit dem letzten Kapitel aber abgeschlossen wird.

Wertvolle Erfahrungen

„Mir fällt es wirklich nicht leicht. Und ich bin sehr froh, diese wertvolle Erfahrung gemacht zu haben“, so die engagierte Metzgerin gegenüber unserer Zeitung. Dennoch sei es an der Zeit, die Notbremse zu ziehen. Denn es sei in der Vergangenheit versäumt worden, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die diesem Handwerksberuf echte Zukunftsperspektiven eröffnen.

Das ist ein „Wink mit dem Zaunpfahl“ in Richtung Politik. Denn so wie Claudia Albrecht geht es manchen Metzgerkollegen, die sich längst nicht mehr ausreichend unterstützt fühlen. Und das mit weitreichenden Folgen. Die Zahl der Betriebe, gerade im ländlichen Raum, geht rapide nach unten – und ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht.

Immer weniger engagieren sich

Im Metzger- und Fleischerhandwerk sei es, ähnlich wie in anderen Berufssparten, derzeit so, dass es immer weniger Menschen gebe, die bereit seien, sich tatkräftig einzubringen. Hier sei den betroffenen Betrieben kaum geholfen, wenn ihnen nicht ausreichend qualifiziertes Personal vermittelt werde.

Im Fall ihrer Hofmetzgerei, erklärt Claudia Albrecht, stehe sie schlussendlich in der Verantwortung – für das Personal ebenso wie für die Qualität der Ware. Doch es sei kaum möglich, ein oder zwei Metzger zu bekommen, auf die man sich wirklich verlassen könne, wenn man mal außer Haus sei, und welche die Herstellung qualitativ hochwertiger Fleisch- und Wurstwaren gewährleisteten.

„Wir haben zudem einen landwirtschaftlichen Betrieb, der zurzeit auf Bio umstellt.“ Das bedürfe auch sehr viel Aufmerksamkeit, sagt Claudia Albrecht weiter. Sie sei, nach eigenem Bekunden, selbst vom Erfolg ihres Projektes Metzgerei überrascht gewesen sei, was auch die große Zahl an zufriedenen (Stamm-)Kunden unterstreiche. Mit ein Garant sei sicher ein engagiertes Team – gut ein Dutzend Köpfe – im Verkaufsraum sowie in der Küche.

Indirekt sieht Albrecht die Politik in der Bringschuld. Die Zuständigen hätten kaum geliefert und auch wenig getan, um die in der Branche Tätigen zu entlasten: „Sie glauben nicht, wie hoch der Bürokratieaufwand nach wie vor ist.“ Und dass es künftig an der Bad Mergentheimer Berufsschule keine Fleischerklasse mehr geben wird, sei der aktuellen Situation alles andere als dienlich.

Mit Leidenschaft dabei

Claudia Albrecht hört mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf mit dem Betrieb ihrer Metzgerei. Sie sei in den vergangenen Jahren, zuvor führte sie bereits einen Hofladen, stets mit großer Leidenschaft bei der Sache gewesen. Und es mache ihr auch weiterhin Spaß. Doch da gibt es ja einen Haken: Die Rahmenbedingungen . . .

In Zukunft wird die umtriebige Geschäftsfrau insofern etwas kürzertreten, damit sie mit der Familie wieder s mehr Zeit zum Durchatmen hat. Doch die heimische Landwirtschaft auf den Lichtenhöfen werde sie weiterhin fordern. Sie sei auch offen für neue Projekte, ist Albrecht überzeugt, denn sie habe Ideen und Visionen: „Ich koche für mein Leben gern.“ Sie könne sich gut vorstellen, ihr Talent irgendwann, zumindest vorübergehend, der Allgemeinheit zugutekommen zu lassen.

Für den Eigengebrauch

Metzgern werde sie auch künftig, aber im kleinen Rahmen vor allem für den Eigengebrauch. „Und für den Wurstautomaten“, fügt sie an. Denn auf diesem Gebiet sei sie in der Region eine Pionierin gewesen. Der Automat werde auch weiter mit Wurst- und Fleischwaren bestückt.

Wenn Claudia Albrecht ihren Betrieb schließt, endet in Markelsheim eine Metzger-Ära, nachdem dort zuvor über viele Jahre Karl Eidel diesem Beruf nachgegangen war. Der hatte zuletzt noch – hobbymäßig – mitgemischt. Nun wird er endgültig die Metzgerschürze an den Nagel hängen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020