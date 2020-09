Welche Rolle kann Kirche spielen?

Weikersheim.Die Corona-Pandemie ist Auslöser für Verschwörungstheorien und fordert damit die Kirchen heraus. Darüber spricht Diplom-Theologe Hans Probst am Mittwoch, 30. September, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Weikersheim.

Immer neue Verschwörungserzählungen findet man derzeit auf Corona-Demonstrationen, in sozialen Netzwerken, aber auch im Privaten. Der Referent wird eine Analyse und Bestandsaufnahme vornehmen. Er wird beschreiben, welchen Charakter solche „Verschwörungsmythen“ haben und welche Funktionen sie erfüllen. Auch wird er auf die innere Nähe von Verschwörungsmythen und Antisemitismus eingehen. Schließlich fragt er auch danach, welche Rolle die Kirche in diesem Prozess eigentlich spielen kann. Hans Probst, 1988 geboren in Bad Mergentheim, studierte Theologie und Judaistik in Berlin, Tübingen und Jerusalem. Seine Dissertation beschäftigt sich mit dem Thema Fußballfankultur im Bereich der empirischen Religionsforschung. Während seines Freiwilligendienstes mit „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ arbeitete er für ein Jahr in Belarus. Er ist Mitglied der evangelischen Landessynode. Derzeit ist Hans-Ulrich Probst Referent für die Themen Populismus und Extremismus bei der evangelischen Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen.

Der Vortrag findet statt im evangelischen Gemeindehaus Weikersheim. Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung beim Dekanatamt Weikersheim, Telefon 07934/990036 oder Dekanatamt.Weikersheim@elkw.de ist unbedingt nötig.

