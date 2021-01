„Weitere Entwicklung der Gesamtstadt ist gewährleistet“

Niederstetten.Momentan führt er in Niederstetten die Amtsgeschäfte: Erster Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz. Im städtischen Amtsblatt blickt er auf das Jahr 2020 zurück und berichtet den Bürgern außerdem von den vielfältigen Aufgaben, die die Stadt im noch jungen Jahr 2021 anpacken will.

Nur kurz geht Dietz in dem Schreiben auf die Schwierigkeiten ein, die im letzten Jahr die Zusammenarbeit von Gemeinderat und Stadtverwaltung mit Bürgermeisterin Heike Naber prägten. Seit Mitte Dezember ist Naber im Krankenstand; Kontakt mit ihrem Stellvertreter halte sie jedoch nicht, sagte Dietz auf FN-Nachfrage.

In seiner Stellungnahme im Amtsblatt bezeichnet Dietz die augenblickliche Situation als „zusätzliche Herausforderung für Kommunalpolitik und Verwaltung in Niederstetten“. Jetzt müssten die anhängigen Verfahren, die man zeitlich nicht abschätzen könne, abgewartet werden.

Gemäß Gemeindeordnung habe er während Nabers Abwesenheit die Führung der Amtsgeschäfte übernommen. Rathausintern sei Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann Nabers Stellvertreterin im Amt. „Zusätzliche Unterstützung wird durch die drei weiteren ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter geleistet“, schreibt Dietz weiter und stellt fest: „Somit ist neben der kontinuierlichen Fortführung der Arbeit in der Stadtverwaltung auch die weitere Entwicklung der Gesamtstadt gewährleistet“. Obwohl das zurückliegende Jahr „viele nicht vorhersehbare Entwicklungen“ gebracht habe, seien „Maßnahmen in unserer Stadt angestoßen, fortgeführt und abgeschlossen“ worden.

Dietz nennt hier die Sanierung der Langen Gasse vom Schlossberg bis zur Albert-Sammt-Straße inklusive Erneuerung von Wasser-, Abwasserleitungen und Versorgungsleitungen. Auch die Straßenbaumaßnahmen im Lerchenweg seien abgeschlossen worden. Durch den Ringschluss der Wasserleitung von der Austraße zur Bahnhofstraße habe man die Sicherheit der Wasserversorgung im nördlichen Stadtgebiet erhöht. Weit vorangekommen sei auch der Um- und Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses Herrenzimmern. Schon abgeschlossen sei die Erschließung für das Feuerwehrgerätehaus Rinderfeld.

Aktuell sei man mit dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Sporthalle beschäftigt. Das Umschulungs- und Fortbildungszentrum (UFZ), „eines der größten Baumaßnahmen der letzten Jahre in Niederstetten“ habe 2020 Richtfest gefeiert, schon im Herbst soll es fertig sein. Dietz berichtet von den Renovierungsarbeiten im Bildungszentrum, wobei der Grundschulpavillon mit der dazugehörigen Mädchentoilette und der Biologiesaal sowie die Digitalisierung weiterer Klassenzimmer den ersten Bauabschnitt umfassen. Auch habe man aus Fördergeldern des Digitalpaktes Tablets für das Bildungszentrum beschafft. Diese Mittel seien von der Stadt sowie durch Spenden von Stadträten und Ortsvorstehern „erheblich aufgestockt“ worden.

Ferner sei mit Leader-Förderung ein Trimm-Dich-Pfad geschaffen worden. „Hierdurch erfuhr das Schlossberg-Areal eine sportliche Aufwertung“, findet Dietz.

Im Industriegebiet Hohe Buche habe man Unternehmen durch Erschließungen Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen.

An der Umgehungsstraße sei im Laufe des abgelaufenen Jahres die neue Rettungswache des DRK-Kreisverbandes Bad Mergentheim entstanden. In der Woche vor Weihnachten sei sie in Betrieb genommen worden. Rund um die Uhr stehe jetzt ein Rettungswagen zur Verfügung. „Dies verkürzt die Hilfsfristen für den Raum Niederstetten erheblich und stellt einen weiteren Baustein in der Notfallrettung dar“, freut sich Dietz.

Die Corona-Pandemie habe nicht nur gesundheitliche Auswirkungen auf die Betroffenen gehabt, sondern auch das öffentlichen Leben in Niederstetten fast komplett eingeschränkt. Um die Schule und die Kindergärten in der Notbetreuung bzw. im Fernunterricht oder unter besonderen Hygienemaßnahmen betreiben zu können, „war ein immenser Verwaltungsaufwand bei Kindergarten- und Schulleitung sowie in der Stadtverwaltung erforderlich“, schreibt Dietz. Inzwischen seien die Verträge mit dem Architekten und den Ingenieuren für die weitere Planung des Feuerwehrgerätehauses Rinderfeld abgeschlossen worden, berichtet Dietz weiter. Im Jahr 2021 würden den Gemeinderat und die Verwaltung besonders der Bau des ZOB im Zusammenhang mit der Erstellung der Außenanlage des UFZ beschäftigen.

Weiter vorantreiben will man laut Dietz unter anderem „die Digitalisierung und Baumaßnahmen am Bildungszentrum, Innenentwicklung, Schaffung und Modernisierung von Wohnraum und Bereitstellung von Baumöglichkeiten sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten, Entscheidung über die Zukunft des Hirschen und der Nachbargebäude einschließlich Einleitung der dazu erforderlichen Schritte“.

Für 2021 sei außerdem die schrittweise Umsetzung des Tacheles-Pfades vorgesehen. Auf den städtischen Friedhöfen will die Stadt alternative Bestattungs- und Grabformen schaffen. „All diese Aufgaben“, resümiert Dietz, „verlangen einen sorgfältigen Umgang mit den Finanzen der Stadt, welche bedacht und zielorientiert eingesetzt werden müssen“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021