Weiter „Gas geben und am Ball bleiben“

Verabschiedung und Amtseinführung, ein paar Formalitäten und eine etwas holprige Bürgermeisterstellvertreter-Wahl waren der Auftakt der neuen Periode des Gemeinderats.

Niederstetten. Künftig wird der Gemeinderat regulär im „Kult“ tagen, den Sitzungsbeginn legten Bürgermeisterin Heike Naber und die Räte einstimmig auf 19.30 Uhr fest.

Das war auch der via Tageszeitungen und Homepage angekündigte Starttermin für die konstituierende Sitzung. Das amtliche Mitteilungsblatt hatte die tatsächliche Uhrzeit – 18 Uhr – als einziges Medium korrekt angekündigt. Glücklicherweise, denn sonst wäre eine Vertagung der konstituierenden Sitzung fast unvermeidlich gewesen. Immerhin ein gutes Dutzend Zuhörer fand sich trotz des Info-Unfalls auf der Kult-Zuschauerempore ein.

Sie erlebten zunächst noch das bisherige Gremium, das sich programmgemäß mit eventuellen Hinderungsgründen für Mitglieder der neuen Truppe beschäftigte. Alles gut, so der einmütige Befund.

Drei langjährige Mitglieder verlassen das Gremium – Brigitte Kailuweit aus Herrenzimmern nach zehn Jahren, der Niederstettener Heinz Bader nach 24 Jahren, und Wolfgang Dornberger, ebenfalls aus Nieder-stetten, nach geschlagenen 25 Jahren ohne Pause im Amt. Letzterer jedoch nur in seiner Funktion als Gemeinderat, wie sich später herausstellen sollte.

Engagement gewürdigt

Klaus Lahr (SPD) dankte als dienstältester Stadtrat für die langjährige und ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Als erste Stadträtin für Herrenzimmern habe sich Brigitte Kailuweit einen Platz in der örtlichen Dorfchronik gesichert. Unter anderem aufgrund des Um- und Ausbaus des dortigen Rathauses hatte sie 2014 für eine weitere Periode kandidiert, obwohl sie eigentlich ihr Amt bereits damals aus Altersgründen aufgeben wollte. Engagiert setzte sie sich für die Genehmigung der Gelder für das Projekt ein, so dass noch in desem Jahr die Arbeiten aufgenommen werden können.

Heinz Bader trat sein Amt 1994 an, als Landwirt und Feuerwehrkommandant bestens vertraut mit den Strukturen der Stadt. Unter drei Bürgermeistern – Finkenberger, Zibold und zuletzt Naber – habe er, so Lahr, als „ausgleichender Pol“ gewirkt und sich etliche Jahre als stellvertretender Bürgermeister, Vorstandsmitglied des Partnerschaftsvereins und Schöffe um Stadt und Region verdient gemacht.

Bader war 2015 als Ersatzkandidat nach knapp einjähriger Unterbrechung wieder ins Gremium zurückgekehrt. Wolfgang Dornberger gehörte 25 Jahre dem Gemeinderat an. Auch er amtierte als stellvertretender Bürgermeister und wirkte aktiv an der Entwicklung der Stadt in vielen Bereichen mit. Lahr verwies unter anderem auf den Ausbau der Flugplatzlandebahn, den Erhalt des Bundeswehrstandortes und den UFZ-Neubau. Nicht zu vergessen sei auch das Engagement im Naturschutz und als Vorsitzender des Tennisvereins.

Lahr dankte den Dreien und natürlich auch Manfred Heinold und Karl-Heinz Schneider, den ausscheidenden Ortsvorstehern von Herrenzimmern und Pfitzingen. Den Abschied sah Brigitte Kailuweit mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich fürchte, ich werde euch vermissen.“ Anschließend erfolgte die Einführung sowie Verpflichtung der gewählten Gemeinderäte. Für ihr Engagement dankte Dienstältester Lahr den insgesamt 40 Kandidaten, die sich im Mai zur Wahl gestellt hatten. Er ermutigte die Nicht-Gewählten, sich auch weiter einzubringen und appellierte an die gewählten Stadträte, das Potential kommunalpolitisch interessierter Bürger nicht ungenutzt zu lassen.

Drei Neulinge im Gremium

Den drei Neulingen im Gremium – Heidrun Beck und Peter Bader aus Herrenzimmern sowie Anette Schindler, Rüsselhausens Ortsvorsteherin und jetzt auch Gemeinderätin – sowie den neuen Ortsvorstehern bot er im Namen des Gremiums gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Das ganze Gremium, so Lahr, müsse bei wichtigen Anliegen wie insbesondere bei der Schaffung innerstädtischer Bauplätze „Gas geben und am Ball bleiben“. Die weitgehende Kontinuität im Gremium ermöglichte einen zügigen Sitzungsverlauf: Einstimmig fiel der Beschluss über die Änderung der Niederstettener Hauptsatzung aus, mit der das Gremium die bisherigen Ausschüsse für Verwaltung, Wirtschaft und Kultur sowie den für Bau, das Wohnungswesen und die Umwelt strich. Mit der Einführung des neuen Ausschusses – er firmiert als „Beratender Ausschuss Niederstettener Stadträte“ – war dann auch die Wahl des Ortsbeauftragten für die Kernstadt Niederstetten kein Problem mehr.

Die Funktion obliegt künftig Wolfgang Dornberger (CDU), der so seinen Platz bei Gremiumsdebatten zwischen den Ortsvorstehern statt wie bisher unter den Gemeinderäten einnehmen wird.

Etwas holprig lief dann die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter ab: Mit 19 Stimmen bei einer Enthaltung wählte das Gremium geheim Harald Dietz (AWV) zum ersten Stellvertreter, einstimmig ohne Enthaltung Ulrich Roth (AWV) zum zweiten Stellvertreter. Dass Bürgermeisterin Naber Georg Keim (CDU) gleich zweimal – erst zur wegen erforderlicher Stichwahl verfrühten Gratulation zum Posten des dritten Stellvertreters, dann nach erfolgter Stichwahl zum Amt des vierten stellvertretenden Bürgermeisters – gratulierte, sorgte für Heiterkeit im Gremium. Im ersten Wahlgang zum dritten Stellvertreter hatte Keim mit zehn Stimmen noch vor dem mit acht Stimmen bedachten Klaus Lahr (SPD) gelegen, in der anschließenden Stichwahl hatte Lahr mit elf Stimmen die Nase vorn. Die Protokollunterzeichnung fürs Gremium obliegt auf einstimmigen Beschluss künftig Heidrun Back (AWV) und Renate Streng-Scheu (SPD, Ausgleichsmandat). Ebenso einstimmig gab der Gemeinderat der Geschäftsordnung sein Placet. Einstimmig bestätigt wurden Harald Dietz und Roland Landwehr als Vertreter und Stellvertreter des Zweckverbands „Musikschule Hohenlohe“ sowie Dietz, Stadtrat Friedrich Thorwarth und Klaus Thürrauch neben Bürgermeisterin Naber als Vorstandsmitglieder der Martin-Pflüger-Stiftung. Auf die Septembersitzung vertagt hat das Gremium die Wahl der Vertreter und Stellvertreter der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Hohenloher Wasserversorgungsgruppe“. Vertreter für die Versammlung des Zweckverbands „Wasserversorgungsgruppe Haagen“ waren nach Auflösung des Verbands nicht mehr zu wählen.

Einstimmig bestätigte das Gremium die Wahl der Ortsvorsteher und ihrer Stellvertreter der Ortschaften Pfitzingen (Volker Brenner; Stellvertreterin: Carmen Dreher), Vorbachzimmern (Gerhard Hauf; Stellvertreter Friedrich Thorwarth) und Wermutshausen (Karl Heil, Stellvertreter Hand-Joachim Scheu-Hachtel). Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium der Erhöhung der Entschädigungspauschale für Bürgermeisterstellvertreter zu: Der Pauschalsatz beläuft sich ab der neuen Legislaturperiode auf 25 statt zuvor 15 Euro.

