Gewalt gegen Menschen sorgt in weiten Teilen der Bevölkerung, besonders bei Frauen, für Verängstigung. Dies machen sich zweifelhafte Anbieter von Selbstverteidigungskursen (SV) zunutze, indem sie überteuerte und nutzlose Kurse anbieten. Um dem entgegenzuwirken, konnte die Judoabteilung des TV Niederstetten Joachim Kollmar als Leiter eines SV-Kurses gewinnen.

Kollmar ist Gewaltpräventionstrainer- und Botschafter der Polizei sowie Gewaltschutztrainer in Selbstverteidigung/Selbstbehauptung sowie Instruktor für Selbstverteidigung; ausgebildet vom Verband für Gewaltprävention und Selbstschutz Polizei Karlsruhe.

Training für den Alltag

Selbstverteidigung ist die hohe Kunst, nicht gegen etwas zu kämpfen, sondern für seine eigenen, selbstbestimmten Ziele einzutreten. Um sich zu verteidigen, gibt es eine viele Möglichkeiten, die situationsangemessen das Überstehen einer problematischen oder gefährlichen Situation ermöglichen. Das Seminar wird unter anderem mit den Notwehrparagrafen, Abwehrtechniken, aber auch körpersprachlichem Verhalten in kritischen Situationen vertraut machen. Selbstbehauptende Verhaltensweisen sind im Alltag trainierbar und einsetzbar. Ziel ist ein Auftreten, das Sicherheit ausstrahlt und Grenzüberschreitungen sehr früh bestimmt und selbstbewusst zurückweist. Information über Mobbing und Zivilcourage sowie über erlaubte Waffen werden nicht zu kurz kommen. „Wehr Dich, aber richtig“, so heißt der Selbstverteidigungskurs, den die Judoabteilung des TVN am Freitag, 6. März von 18.30 bis 21.15 Uhr anbietet. Informationen gibt es unter Telefon 0176/39543717; Interessierte können an dem Abend aber ohne Anmeldung teilnehmen. Mitzubringen ist Sportkleidung; ein Beitrag wird für den Abend erhoben. Die Judoabteilung bietet darüber hinaus immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr einen Monat lang eine Vertiefung und Erweiterung der Kursinhalte an. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020