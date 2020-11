Was muss noch geschehen?

Ein Rücktritt kommt für mich nicht infrage“, sagt Bürgermeisterin Heike Naber auf Nachfrage der FN, was sie zu den Vorwürfen und den Rücktrittsforderungen des Gemeinderats sagt. Anders als kurz zuvor in der Sitzung wirkt sie dabei hilflos, unsicher und ein Stück weit resigniert.

Schon wieder hat ihr der Gemeinderat eine Verfehlung vorgehalten. Diesmal jedoch ist alles anders, handelt es sich hierbei ja nicht „bloß“ um ein Dienstvergehen, um das sich das Landratsamt kümmert, sondern mutmaßlich um eine ernste Straftat, die den Staatsanwalt auf den Plan ruft. Eine neue Dimension, wie Stadtrat Roland Landwehr sagt.

Bei Urkundenfälschung versteht der Gesetzgeber keinen Spaß und sieht je nach Schwere bis zu fünf Jahre Haft vor. Das ist auch richtig so. Urkunden und unser Vertrauen in sie sind für das Funktionieren unseres Gesetz- und Rechtssystems von elementarer Bedeutung, sie begleiten uns von der Geburt bis zum Tod. Wir müssen uns auf sie verlassen können und sind dabei auf die unbedingte Treue, Sorgfalt und Zuverlässigkeit der damit betrauten Amtspersonen angewiesen.

Laut AWV-Sprecher Ulrich Roth bestreitet Naber den Vorwurf der Urkundenfälschung nicht; der Anwalt des Gemeinderats spricht von einer eindeutigen Indizienlage. Deshalb ist, trotz der vor einem Richterspruch geltenden Unschuldsvermutung die Forderung des Gemeinderats nach einem Rücktritt der Bürgermeisterin nachvollziehbar.

Dass Naber trotz des einstimmigen Misstrauensvotums des Niederstettener Stadtparlaments im Amt bleiben kann, offenbart eine oft kritisierte, eklatante Schwäche des Kommunalrechts. Fälle wie dieser sind dazu angetan, die Gesetzeslage hier zu überdenken und eine „Ausstiegsklausel“ vorzusehen.

Den Versuch des Gemeinderats, im Vorfeld, ohne die Erstattung einer Strafanzeige und der Rücktrittsforderung in der Öffentlichkeit zu einer Lösung zu kommen, hat Naber laut Ulrich Roth nicht genutzt. Warum, darüber lässt sich derzeit nur mutmaßen, da sie sich zu dem Vorfall nicht äußern will. Dem Gemeinderat war am Mittwochabend jedenfalls deutlich anzumerken, wie betrüblich und bitter die neue Entwicklung für alle ist.

Heike Naber hat das Vertrauen des Gemeinderats restlos aufgebraucht, das Bürgergremium spricht ihr gar die fachliche und persönliche Amtseignung ab und auch in der Stadtverwaltung ist laut Roth die Arbeit „teilweise unerträglich“ geworden. Die mutmaßliche Urkundenfälschung ist daher nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.

Weil Naber sich weigert zu gehen, muss jetzt vielleicht ein Gericht das letzte Wort sprechen. Zuvor muss das Landratsamt darüber entscheiden, ob im Niederstettener Rathaus aktuell der Dienstbetrieb oder das Ermittlungsverfahren gefährdet sind. Dann wäre sogar für die Dauer des Verfahrens eine vorläufige Amtsenthebung möglich.

Es wäre der Stadt Niederstetten, den Bürgern und dem Gemeinderat, aber nicht zuletzt auch Heike Naber selbst zu wünschen, dass die Bürgermeisterin es nicht soweit kommen lässt.

