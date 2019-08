„War anders besprochen“

Schwäbisch Hall.Vor den Kopf gestoßen über das Vorgehen der BESH zeigt sich der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems. Wie Geschäftsführer Helmut Bleher mitteilte, waren Bauernverband, die BESH, Vertreter der Landkreise sowie Erzeugerorganisationen miteinander im Gespräch, Herkunftsbezeichnungen für Hohenloher Produkte auf den Weg zu bringen. Konsens sei gewesen, eine Wort-Bildmarke als Kennzeichnung zu entwickeln. Etwa unter dem Begriff „Original Hohenlohe“ oder „Herkunft Hohenlohe“. Das Zeichen sollte von einer möglichst breiten Gemeinschaft verwaltet und jedem Interessenten, der in Hohenlohe produziert, zur Verfügung stehen. Besprochen worden sei, „das Thema gut vorzubereiten und mit einem einheitlichen und fertigen, breit getragenen Modell nach der Gründung in die Öffentlichkeit zu gehen“, so Bleher.

Der Bauernverband werde sich nur dann an der neu gegründeten Schutzgemeinschaft beteiligen, wenn er ein paritätisches Mitbestimmungsrecht bekomme. Wichtig sei zudem, dass die Landkreise Hall und Hohenlohe beteiligt werden. „Beides sieht die jetzige Satzung nicht vor“, so Bleher. Er ist der Auffassung, „dass es sich bei der jetzigen Gründung um ein Projekt der BESH zur internen Verwaltung ihrer Markenrechte handelt.“

Wie Bleher weiter schreibt, halte der Bauernverband wenig davon, dass die von der BESH vor Gericht erstrittenen Markenrechte „in die Obhut einer Gemeinschaft geben, die diese dann überwachen und einfordern soll“. Die von der BESH definierten und hinterlegten Qualitätskriterien verengten den Herkunftsbegriff. Diese müssten von der noch zu gründenden Gesellschaft erst geprüft und gegebenenfalls geändert werden.

Auf Nachfrage bestätigt die BESH, dass es vor der Gründung eine Reihe von Abstimmungsgesprächen gegeben habe. Diese hätten „im Ergebnis zu der jetzigen Konstellation geführt, an welcher die überwiegende Mehrzahl der Hohenloher Bauernhöfe beteiligt“ sei. Weitere Organisationen sind willkommen. sel

