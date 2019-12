Vorverkauf startet bereits

Röttingen.„Manfred Mann’s Earth Band“ gibt bei den nächsten Röttinger Frankenfestspielen ein Konzert. Am Samstag, 20. Juni 2020, ist die inzwischen 79-jährige Rocklegende auf der Freilichtbühne der Burg Brattenstein zu Gast, wie die Stadt Röttingen mitteilt.

Klassiker wie seine Fassung des Dylan-Songs „Mighty Quinn“ oder „Davy’s on the road again“ haben den gebürtigen Südafrikaner und seine 1971 gegründete Earth Band berühmt gemacht. Als weiteres Gründungsmitglied wird Gitarrist Mick Rogers in der fünfköpfigen Bandbesetzung mit von der Partie sein. Dass auch manche Fans in die Jahre gekommen sind, dem tragen die Frankenfestspiele Rechnung. Das Konzert ist nämlich bestuhlt.

Außerdem kommt am 5. August mit Willy Astor ein alter Bekannter nach Röttingen. Gemeinsam mit Freunden stellt er dann das sechste Album seines Musikprojekts „Sound of Islands“ vor.

Der Vorverkauf startet am 9. Dezember, unter anderem beim Festspielbüro der Stadt Röttingen, Telefon 0 93 38 / 97 28 55, oder im Internet unter www.frankenfestspiele.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019