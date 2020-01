Vortrag über Mercosur

Hohebuch.Eine Tagung mit Vortrag zum Mercosur-Abkommen und den Folgen für die Landwirtschaft findet von Samstag, 15. bis Sonntag, 16. Februar in der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch statt. Der öffentliche Vortrag beginnt am Samstag um 19.30 Uhr. Der Hauptredner, Professor Dr. Antônio Andrioli, stammt von einem kleinen Hof im Süden Brasiliens, hat in Osnabrück promoviert und war Mitglied der brasilianischen Biosicherheitskommission. Momentan forscht der Preisträger des bayerischen Naturschutzpreises am Carlson Center in München zu den ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen von Gentechnik und Pestiziden. Das Bauernwerk, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und Harald Ebner MdB (Bündnis 90/die Grünen) sind Veranstalter: Anmeldung: Telefon 07942 / 107-60.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020