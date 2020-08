Vorsicht Stufe

Schwäbisch Hall.Ein 55-jähriger Ford-Fahrer war am Montag kurz vor 10 Uhr in der Haller Innenstadt unterwegs. Dabei interpretierte er die Anweisungen seines Navigationsgerätes vermutlich falsch und folgte nicht der Marktstraße in den Hafenmarkt, sondern fuhr auf den Marktplatz ein.

Dieser war zu diesem Zeitpunkt jedoch für die Freilichtspiele bestuhlt. Als der 55-Jährige sein Fahrzeug daraufhin wenden wollte, erkannte er eine dortige Treppe zu spät. Als er seinen Irrtum nach der ersten Treppenstufe erkannte, versuchte er sein Fahrzeug abzubremsen, was dann nach mehreren Stufen auch gelang.

Glück im Glück für den Mann: Der örtliche Feuerwehrkommandant und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, welche zufällig in der Nähe waren, konnten das Fahrzeug sichern, indem sie es an einen LKW gurteten. Ein Abschleppdienst barg dann das Fahrzeug. Ein Sachschaden entstand weder an dem Fahrzeug noch an der Treppe. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020