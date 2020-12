Vorderrad löst sich während der Fahrt

Rothenburg.Ein 86-jähriger Autofahrer war am Montag gegen 10.40 Uhr mit seiner erst kürzlich erstandenen Luxus-Limousine unterwegs. Es war seine erste Ausfahrt mit dem Gebrauchtwagen, als sich auf der Staatsstraße zwischen Steinsfeld und Rothenburg plötzlich das linke Vorderrad löste und in ein Metalltor eines Gartengrundstücks rollte. Der 86-Jährige konnte sein Fahrzeug noch sicher zum Stillstand bringen. Während an seinem Fahrzeug zirka 3000 Euro Schaden entstanden, wird dieser am Gartentor mit 300 Euro angegeben. Nachdem kurz vor der Auslieferung an den Käufer noch andere Räder angebracht wurden, dürften die Radbolzen nicht gut befestigt gewesen sein. Hinweise auf ein vorsätzliches Lösen der Schrauben sind nicht vorhanden. pol

