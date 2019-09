Vor 150 Jahren St. Vitus geweiht

Tauberrettersheim.Die katholische Kirchengemeinde Tauberrettersheim feiert am Sonntag, 22. September das Jubiläum 150 Jahre Kirchweihe der Pfarrkirche St. Vitus. Die große neugotische Pfarrkirche wurde in den 1860er Jahren als Nachfolgebau einer kleineren Kirche gebaut. Am 19. September 1869 wurde sie von Bischof Anton Stahl geweiht.

Zum Jubiläum wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Domkapitular Christoph Warmuth aus Würzburg stattfinden. Gleichzeitig wird bei diesem Jubiläum der neu gestaltete Kirchplatz mit barrierefreiem Zugang zur Pfarrkirche eingeweiht. Nach dem Gottesdienst findet bei der Kirche ein Fest statt. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019