Künzelsau.„Unternehmertum 2020 – was können Familienunternehmen und Startups voneinander lernen?“ – zu diesem Thema gibt es Impulsvorträge und Diskussion an der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau, Reinhold-Würth-Hochschule am 17. Oktober, um 17.30 Uhr, D-Gebäude.

Bei dem Termin werden die wechselseitigen Chancen, die sich aus einem Miteinander von Start-ups und Familienunternehmen ergeben, gemeinsam mit Experten und Unternehmensvertretern technisch geprägter Familienunternehmen diskutiert. Impulse für die Diskussion kommen beispielsweise von Marco Gebhardt, Geschäftsführender Gesellschafter der Gebhardt Intralogistics Group und „EY Entrepreneur of the Year 2018“ in der Kategorie Digitale Transformation, sowievon Franz Lehmann, Investment Manager der Trumpf Venture GmbH, der Corporate Venture Capital Einheit des gleichnamigen Maschinenbauers aus Ditzingen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019