Von Nähmaschinen-Führerschein bis Rücken-Fit

Main-Tauber-Kreis.Zahlreiche interessante Kurs gibt’s im Bereich der Volkshochschule im „Oberen Bezirk“.

Weikersheim

Die Volkshochschule Weikersheim veranstaltet im Januar folgende Kurse:

Excel-Grundlagen: In diesem Kurs für Anfänger erwirbt man grundlegende Excel-Kenntnisse. Ab Samstag, 18. Januar, 10.30 bis 12.45 Uhr mit Lothar Bankwitz, VHS-Zentrum Weikersheim, drei Termine.

Yoga, ursprünglich und ganzheitlich für Fortgeschrittene: Ab Dienstag, 14. Januar, 17.45 bis 19 Uhr mit Manuela Mathura, Yoga- und Wellness-Studio Kalyan, neun Termine.

Fit im Alltag: Ab Dienstag, 14. Januar, 18.45 bis 19.45 Uhr mit Lothar Schlundt, Turnhalle Elpersheim, zehn Termine. Zumba: Ab Freitag, 17. Januar, 19 bis 20 Uhr mit Eglis Krüger, Alte Turnhalle Weikersheim, zehn Termine.

MFM-WaageMut, Informationsabend für Eltern: Freitag, 24. Januar, 19 bis 20.30 Uhr mit Klaus Büttner, VHS-Zentrum, ein Termin.

MFM-WaageMut – für junge Männer ab 14 Jahren –Ein werteorientiertes, sexualpädagogisches Präventionsprogramm, das Kinder und Jugendliche durch die Pubertät begleitet. Samstag, 25. Januar, 9 bis 14 Uhr mit Klaus Büttner, Gymnasium Weikersheim, ein Termin.

Niederstetten

Aquarellmalerei: Als Einstiegskurs in die Kunst der Landschaftsmalerei mit Aquarellfarben mit Peter Heinrich Striffler ab Freitag 10. Januar, 15 bis 16.30 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, drei Termine.

Rücken-Fit: Mit funktioneller Gymnastik, Wahrnehmungsübungen und Stretching schafft man den erforderlichen Ausgleich für einen rückenstrapazierten Alltag. Ab Montag, 13. Januar 16.55 bis 17.55 Uhr, 18 bis 19 Uhr, 19.05 bis 20.05 Uhr, Alte Turnhalle, je neun Termine.

Nähmaschinen-Führerschein: Ganz ohne Vorkenntnisse kann man hier den fachgerechten Umgang mit der Nähmaschine, deren Funktionen und Einstellungen erlernen, sowie einfache Störungen beheben. Brigitte Kleefeldt, Freitag, 17. Januar, 18.30 bis 22 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, ein Termin.

Näh dir was, für Kinder ab neun Jahren. Mit Spaß am Nähen kann man hier einen Turnbeutel der Größe 42 mal 32 Zentimeter nähen. Brigitte Kleefeldt am Samstag, 18. Januar, 14 bis 17 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, ein Termin.

Discofox: Tanzkurs für Anfänger. Man erlernt einfache Dreh- und Wickelfiguren, die man auf jeder Tanzveranstaltung tanzen kann. Steffen Bader ab Samstag, 18. Januar, 17.30 bis 19 Uhr, Alte Schule am Frickentalplatz, fünf Termine.

Discofox: Tanzkurs für Fortgeschrittene mit Steffen Bader ab Samstag 18. Januar, 19 bis 20.30 Uhr, Alte Schule am Frickentalplatz, fünf Termine.

Wirbel im Wok nach der Fünf-Elemente-Lehre: Hai Yan Waldmann-Wang wird in diesem Kurs die Prinzipien der Fünf-Elemente-Küche für den Winter erläutern. Dienstag, 21. Januar, 18 bis 22 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, ein Termin.

Wirbelsäulengymnastik: Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen, wird insbesondere die Rücken- und Bauchmuskulatur angesprochen und trainiert. Corinna Meyer ab Mittwoch, 22. Januar, 19 bis 20 Uhr, Alte Schule – Frickentalplatz, acht Termine.

Krav Maga – Selbstverteidigung: Mit Torsten Specht am Freitag, 24. Januar, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 13 Uhr, Alte Schule am Frickentalplatz, zwei Termine.

Tiffany-Kurs: Mit Fritz Fülling, Freitag, 31. Januar, 18 bis 22 Uhr und Samstag, 1. Februar, 9 bis 17 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, zwei Termine.

Igersheim

Rücken-Intensiv-Fitness: Ab Montag, 13. Januar, von 18.45 bis 19.45 Uhr mit Markus Pacyga. Kleinsporthalle, zehn Termine.

Kleine Auszeit vom Alltag – für Erwachsene: Montag, 13. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr mit Sabine Rumm. Alte Grundschule, ein Termin.

Bewegung mit den Smovey-Ringen: Ab Montag, 13. Januar, von 20.15 bis 21.15 Uhr mit Petra Kachel. Erlenbachhalle, insgesamt zehn Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen):

Ab Dienstag, 14. Januar, von 11 bis 11.45 Uhr mit Lothar Schlundt. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Meditativer Tanz: Ab Dienstag, 14. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr mit Sabine Knolmayer. Tanzraum Schlesierstraße, zehn Termine.

Babymassage für Babys zwischen sechs Wochen und sechs Monaten: Ab Mittwoch, 15. Januar, von 10.15 bis 11.45 Uhr mit Margit Hayn. Hebammenpraxis, vier Termine.

Erste Erfahrungen im Umgang mit der Nähmaschine für Erwachsene und Kinder ab zirka zehn Jahren: Ab Samstag, 18. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr mit Irene Michel. Johann-Adam-Möhler-Schule, vier Termine.

Frühstücksbuffet mit dem Thermomix: Samstag, 18. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr mit Heike Model. Einrichtungshaus Wiedemann, ein Termin.

Eutonie - ein Übungsweg körperlicher Selbsterfahrung: Ab Mittwoch, 22. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr mit Helga Haupt. Alte Grundschule, acht Termine.

Bier selber brauen – der etwas andere Kochkurs. Samstag, 25. Januar, von 10.30 bis 16.30 Uhr mit Dieter Gundel. Einrichtungshaus Wiedemann, ein Termin.

Zumba: Ab Montag, 27. Januar, von 10 bis 11 Uhr mit Eglis Krüger. Alte Grundschule, acht Termine.

Informationen und Anmeldung: Weikersheim, Martina Ley unter Telefon 07934 / 994299; Niederstetten, Karin Limbacher-Roth unter Telefon 07932 / 605553; Igersheim, Irmgard Heinen unter Telefon 07931 /492121; Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931 /574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de. vhs

