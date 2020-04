Von Bauern, Musikern und Adligen

Der Historische Verein für Württembergisch Franken hat sein neues Jahrbuch vorgestellt. Themen sind unter anderem Unterregenbach, Freudenbach und der Deutsche Orden.

Hohenlohe. Die Diskussion über „Das Rätsel von Regenbach“ läuft seit 1966. In jenem Jahr haben Günther Stachel und Günther P. Fehring im Jahrbuch des Historischen Vereins für Württembergisch Franken ihre archäologischen Forschungen zu Unterregenbach an der Jagst veröffentlicht. Dort muss es in ottonischer Zeit eine monumentale dreischiffige Basilika und Klosteranlage gegeben haben. Davon sind die Krypta und qualitätvolle Bauplastik nach byzantinischen Vorbildern erhalten.

Der einzige schriftliche Hinweis auf Unterregenbach ist eine Urkunde Kaiser Konrads II. und seiner Frau Gisela von Schwaben (gestorben 1043), die Teile des Orts Regenbach an den Bischof von Würzburg schenken. Alles Weitere zu Unterregenbach sind kontroverse, mehr oder weniger überzeugende Hypothesen, Kombinationen und Schlussfolgerungen. Denn auch wo Quellen fehlen, darf der Historiker Aussagen riskieren. Hans Dieter Lehmanns Aufsatz „Zum Rätsel von Regenbach und zur Herkunft einer Großmutter Kaiser Konrads II.“ entfaltet die bis zu Karl dem Großen reichenden verwandtschaftlichen Verbindungen und die Politik Konrads und Giselas. Das soll die Möglichkeit eröffnen, eine neue Sicht auf die rätselhafte Geschichte Unterregenbachs zu entwickeln. Der Aufsatz von Bernhard Biedermann trägt den Titel „Herbst auf der Comburg. König Heinrich VI. und die Verwandten der Grafen von Komburg im Herbst 1190“. Er behandelt einen Hoftag des Sohnes Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Den Grund, weshalb der König auf seinem Weg von Wimpfen nach Augsburg auf der Comburg Station machte, vermutet Biedermann darin: Die als Zeugen in der 1090 in Mainz ausgestellten Schenkungsurkunde für das Kloster Comburg genannten drei Grafen könnten Ehemänner der möglichen Schwestern des Klostergründers Graf Burkard gewesen sein. Den Zeugen Gerhard identifiziert Biedermann mit dem Grafen Gerhard von Egisheim. So kann er die Verbindungen der Comburg ins Elsass und den Sundgau verständlich machen.

Reliquie oder Fälschung?

Das Siegel des Hauses Hohenlohe mit der Jahreszahl 1235 zeigt Gottfried von Hohenlohe als Reiter mit einer Fahnenlanze und bezeichnet ihn als Grafen der Romagna. Es sollte die hochadelige Abstammung und damit den althergebrachten Rang des Hauses beweisen und den Vorrang vor anderen Adeligen begründen. Doch ist es eine Reliquie oder eine Fälschung? Helmut Wörners gründliche Untersuchung dieser Frage kann zeigen, dass es sich wohl um eine im 16. Jahrhundert entstandene Gedächtnismedaille handelt, die im 18. Jahrhundert wieder verwendet wurde. Mit den Lebenszeugnissen und Werken des Organisten und Komponisten Michael Engelein (um 1605 –1633) befassen sich die Aufsätze von Elfi Jemiller und Gerhard Weinzierl. Engelein war unter anderem Hoforganist im Dienst des Deutschen Ordens in Mergentheim und Jemiller kann wohl erstmals die Musikpflege an dieser Residenz darstellen. Weinzierl untersucht die im „stile nuovo“ komponierten frühbarocken Werke des Musikmeisters.

Der Bauer Gottfried Klenk (1792 –1865) und sein Bruder Michael Jakob Klenk (1785 – 1812), der als württembergischer Soldat den Russlandfeldzug Napoleons mitmachen musste, haben Aufzeichnungen über ihr Leben „zum andenken meinen Nachkimling aufgeschrieben“. Susanne Krehlik und Gerhard Fritz haben sich dieses Dokuments angenommen, das die Lebensumstände und das Denken einfacher Landleute überliefert. Dass auch der landsässige Adel nicht immer ein angenehmes Leben auf behäbigen Landsitzen führen konnte, zeigt Helmut Neumaier am Beispiel der Herren von Dienheim. Sie verloren aus mancherlei Gründen ihre Schlösser und Güter im fränkischen Bauland, verarmten und mussten bei glücklicheren Standesgenossen betteln.

Die Beiträge von Wolfgang Brändle über den Architekten Gustav Vorherr, die Landesverschönerung im Königreich Württemberg am Beispiel des Dorfs Freudenbach bei Creglingen und eine biografische Studie von Günter Tiggesbäumker über den Prinzen Viktor zu Hohenlohe Schillingsfürst, der auch Herzog von Ratibor und Fürst zu Corvey war, runden das Jahrbuch ab. Eberhard Göpfert

