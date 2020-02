Vom Brotbacken bis zur Milchstraße

Zahlreiche neue Kursangebote halten die Volkshochschul-Außenstellen in Niederstetten, Weikersheim und Igersheim für alle Bildungsinteressierten vor.

Main-Tauber-Kreis. Nachfolgend Kurzfassungen der Angebote, mit denen die Volkshochschule demnächst startet.

Niederstetten

Englisch A2.1 für Wiedereinsteiger: Der Kurs ist geeignet für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen, die ihre Englischkenntnisse wieder aktivieren möchten. Ab Montag 2. März, 18.30 bis 20 Uhr mit Sonja Beisswenger, Bildungszentrum, 15 Termine.

Spanisch A1 - Anfänger: Der Kurs richtet sich an Teilnehmer ohne oder mit geringen Spanischkenntnissen. Es werden die Grundlagen erlernt. Ab Dienstag, 3. März, 18.30 bis 20 Uhr mit Sonja Beisswenger, Bildungszentrum, 15 Termine.

All-In-Workout: Ein Komplettprogramm bestehend aus dynamischen Übungen zur Kräftigung der Muskelgruppen und zur Verbesserung der Ausdauer sowie der Körperwahrnehmung. Ab Mittwoch 4. März mit Patricia Däuber, 20 bis 21 Uhr, Alte Schule am Frickentalplatz, zehn Termine.

Wirbel im Wok - Frühlingsparty: Am Dienstag, 3. März, mit Hai Yan Waldmann-Wang,, Bildungszentrum, ein Termin.

Infektanfälligkeit hat viele Gesichter. Die Heilpraktikerin Petra Beck informiert in diesem Vortrag über alternative Behandlungsmöglichkeiten aus dem naturheilkundlichen/homöopathischen Bereich. Am Donnerstag, 5. März, 19.30 bis 21 Uhr, Bildungszentrum, ein Termin.

Unternehmensbesichtigung bei „Bass“: Man kann auf einem Firmenrundgang erfahren, wie Gewindewerkzeuge in dem mittelständigen Betrieb im Vorbachtal hergestellt werden. Vertriebsleiter Joachim Schröder erklärt die Einsatzmöglichkeiten der Präzisionswerkzeuge in Automobilindustrie, Luftfahrt, Maschinenbau oder Medizinaltechnik. Am Freitag, 6. März, 15.30 bis 17. 30 Uhr, ein Termin.

Nähkurs: Upcycling – getragene Kleidung und Lieblingsstücke werden zur Wieder- oder Weiterverwendung bearbeitet und kreativ aufgewertet. Mit Brigitte Kleefeldt am Samstag, 14. März, 14 bis 17.30 Uhr, Bildungszentrum, ein Termin.

Wirbel im Wok – mit neuen Rezepten: Mit Hai Yan Waldmann-Wang am Dienstag, 24. März, 18 bis 22 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, ein Termin.

Homöopathie für Kinder: Ob und wie Homöopathie Unterstützung bieten kann, wird in einem Vortrag mit Heilpraktikerin Petra Beck besprochen. Am Donnerstag, 26. März, 19.30 bis 21 Uhr, Bildungszentrum, ein Termin.

Weikersheim

Beckenbodentraining für Anfänger nach dem BeBo-Prinzip: Ab Mittwoch, 4. März, 18.30 bis 19.30 Uhr mit Angelika Zobel, VHS-Zentrum, acht Termine

Englisch A2.1 für Wiedereinsteiger: Der Kurs ist geeignet für Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen. Ab Mittwoch, 4. März, 18.30 bis 20 Uhr mit Sonja Beisswenger, VHS-Zentrum, 15 Termine.

Mit dem neuen Lesekurs der Reihe „Federlesen“, hat man die Möglichkeit, in das Zusammenleben in einem hohenlohischen Dorf einzutauchen und nachzuspüren, wie die Menschen in der damaligen Zeit miteinander im Rahmen einer Dorfordnung umgegangen sind beziehungsweise umzugehen hatten. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Eine Anmeldung ist beim Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein unter Telefon 07942 / 947800 oder per E-Mail unter hzaneuenstein@la-bw.de., erforderlich. Ab Mittwoch, 4. März, 19 bis 21 Uhr, Zentralarchiv Neuenstein, vier Termine.

Einführung in die Astronomie: Anhand zahlreicher Bilder und Filme und unterstützt durch eigene Beobachtungen auf der Sternwarte Weikersheim, wird der Teilnehmer an vier Abenden die wichtigsten Objekte und Vorgänge am Himmel kennenlernen. Ab Mittwoch, 4. März, 19 bis 21 Uhr mit Albert Hammer, Sternwarte Weikersheim, vier Termine

Nähkurs: Upcycling – getragene Kleidung und Lieblingsstücke werden zur Wieder- oder Weiterverwendung bearbeitet beziehungsweise kreativ aufgewertet. Am Samstag, 7. März, 14 bis 17.30 Uhr mit Brigitte Kleefeldt, VHS-Zentrum, ein Termin.

Ortsgeschichte im Gespräch: Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 13. März, 18 bis 19.30 Uhr, Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell, ein Termin, Anmeldung nicht erforderlich.

MFM – Mädchen Frauen Meine Tage: Workshop für Mädchen von neun bis 13 Jahren Samstag, 14. März, 9 bis 14 Uhr, Lebenshaus Schäftersheim, ein Termin.

Teige aus dem Thermomix: Es werden Rühr-, Brand-, Hefe-, Biskuit- und Ouark-Ölteig mit der multifunktionalen Küchenmaschine zubereitet. Samstag, 14. März, 11 bis 14 Uhr mit Heike Model, Gemeinschaftsschule Weikersheim, ein Termin.

Einmal Milchstraße und zurück: für Kinder ab acht Jahren; Freitag, 27. März, 19 bis 21 Uhr mit Hubert Muhler, Sternwarte Weikersheim, ein Termin.

Igersheim

Italienisch A1.2: Für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen, ab Dienstag, 3. März, von 18 bis 19.30 Uhr mit Enza Ambrico. Kulturhaus, 15 Termine.

Massage für Babys zwischen sechs Wochen und sechs Monaten. Ab Mittwoch, 4. März, von 10 bis 11.30 Uhr mit Margit Hayn. Hebammenpraxis, vier Termine.

Italienisch A2.2: Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen, ab Mittwoch, 4. März, von 19 bis 20.30 Uhr mit Enza Ambrico. Kulturhaus, 15 Termine.

Shiatsu-Do-In: Mit speziellen Körperübungen, wie dem Do-In, einer Kombination aus Bewegungs- und Atemübungen sollen Körper, Geist und Seele wieder mehr ins Gleichgewicht kommen. Ab Mittwoch, 4. März, von 19.30 bis 20.45 Uhr mit Gisela Dittkuhn. Kulturhaus, vier Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen): Im 30 Grad warmen Wasser kann der Körper gut entspannen. Ab Dienstag, 10. März, von 11 bis 11.45 Uhr mit Lothar Schlundt. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Frauenpower trifft Handwerk – Bau einer Kräutertreppe: In diesem Handwerkskurs, speziell für Frauen, werden wichtige Grundlagen vermittelt. Am Freitag, 13. März, von 16 bis 18 Uhr mit Andreas Deschner, Werkstatt hinterm Bürgerhaus, ein Termin.

Indisch kochen: Auf dem Speiseplan steht als Vorspeise Gemüse-Pakora (frittiertes Gemüse im Kichererbsenteig) mit Koriander-Chili-Chutney und Tomatemsauce. Als Hauptspeise wird ein Gemüse-Curry mit Reis und Papadam (dünnes frittiertes Fladenbrot), zubereitet. Am Freitag, 13. März, von 16.30 bis 19.30 Uhr mit Nilaxi Patel, Einrichtungshaus Wiedemann, ein Termin.

Brot backen wie zu Großmutters Zeiten: Im Kurs wird die Herstellung eines Roggenmischbrots vermittelt – ohne chemische Zusätze. Am Samstag, 14. März von 9 bis 12.30 Uhr mit Oecotrophologin Sabine Wecker, Einrichtungshaus Wiedemann, ein Termin.

Gesunde Ernährung? Die Tücken stecken im Detail. Schwerpunkt am ersten Abend: Wie soll gesunde Ernährung aussehen beziehungsweise wo sind die Gefahren im Alltag zu finden? Am zweiten Abend werden in einen Supermarkt Produkte unter die Lupe genommen. Ab Donnerstag, 19. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr mit Sabine Wecker, erster Termin in der Alten Grundschule und zweiter Termin in einem Supermarkt.

Eine kleine Panne soll nicht bremsen – Erste Hilfe für das Fahrrad. Im Kurs lernen die Teilnehmer unter fachmännischer Anleitung, wie man das eigene Fahrrad nach einer Panne wieder fahrtüchtig bekommt. Am Freitag, 20. März, von 15.30 bis 18 Uhr mit Günther Fischer, Alte Grundschule, ein Termin.

Musical Dance: Atlantis – für Kinder von sechs bis acht Jahren: In diesem Kurs haben Kinder die Möglichkeit, in die mythische Welt der untergegangenen Stadt Atlantis einzutauchen und die ganze Unterwasserwelt musikalisch und tänzerisch zu erleben. Am Samstag, 28. März, von 10 bis 11.30 Uhr mit Sabine Rumm, Alte Grundschule, ein Termin.

