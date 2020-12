Vollsperrung ist unnötig

Sehr geehrter Herr Wunderle, ihre Kritik, an der Entscheidung des Gemeinderates über die neue Verkehrsführung, kann ich nicht mit Ihnen teilen. Eine Entschleunigung des Verkehrs im Bereich Deutschordenplatz, war längst überfällig. Sie schlagen vor, den alten Zustand zu belassen, wie er war. Da muss ich sie fragen: „Wo endet dann der starke Verkehr von der Kapuzinerkreuzung?“

Die Nonnengasse führt nicht mehr weiter zur Härterichstraße oder soll der Verkehr etwa in die Holzapfelgasse umgeleitet werden? Undenkbar. Grundsätzlich kann dieser Verkehr einschließlich Lkw keiner Gasse und auch weiterhin nicht dem Deutschordenplatz zugemutet werden. Die Barriere an der Zufahrt zum Parkplatz dient nur dazu, unaufmerksamen Autofahrern zu zeigen, dass hier Schluss ist und es nicht in Richtung Herrenwiesen weiter geht, dann wird auch diese Barriere wieder beseitigt. Eine Vollsperrung am Wochenende halte ich für unnötig. Mit der jetzigen Regelung befahren den Deutschordenplatz ohnehin nur noch die Fahrzeuge, die zum Parkplatz und somit auch in die Innenstadt wollen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020