Vollsperrung ab dem 19. Oktober

Laudenbach/Vorbachzimmern.Das Regierungspräsidium Stuttgart führt ab Montag, 19. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 21. November, auf der L 1001 zwischen Laudenbach und Vorbachzimmern eine Fahrbahndeckenerneuerung auf einer Länge von insgesamt 3,2 Kilometern durch.

Neben der Fahrbahndeckenerneuerung wird unter anderem auch der Kreuzungsbereich bei der Zufahrt nach Haagen und der Brücke über die Hoheklinge baulich verbessert. Hierzu wird das Höhenniveau im Kreuzungsbereich angehoben und damit an das Niveau des Brückenbauwerkes angeglichen.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Diese beginnt am Montag, 19. Oktober, um 7 Uhr und dauert voraussichtlich bis Samstag, 21. November, an. Der Durchgangsverkehr der L 1001 wird in beide Richtungen über die K 2861, K 2862 Ebertsbronn, Wermutshausen und K 2864 Vorbachzimmern beziehungsweise über die K 2865 nach Niederstetten geleitet. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Mit dieser Maßnahme investiert das Land Baden-Württemberg insgesamt rund 950 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit. rp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.10.2020