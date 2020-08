Vier „Medlz“ lassen es krachen

Vier Dresdner „Medlz“ kommen am Samstag, 22. August, nach Niederstetten. © Robert Jentzsch

Niederstetten.Vier Dresdner „Medlz“ kommen am Samstag, 22. August, in die Vorbachtalgemeinde, um das Niederstettener Publikum mit ihren Stimmen zu verzaubern. Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske, Nadja Benaissa und Silvana Mehnert gelten als die beste weibliche A Cappella-Popband Europas. Für die tiefen Töne innerhalb der Girl-Group ist Nadja Benaissa zuständig. Sie ist als Exsängerin der „No Angels“ sicherlich einem Millionenpublikum bestens bekannt.

Seit über 20 Jahren begeistern die „Medlz“. Ohne Instrumentalbegleitung werden alle Klänge mit nur vier Stimmen erzeugt. Große Kunst und tolle Unterhaltung sind garantiert. Ihr aktuelles Programm „Läuft bei uns“ ist bunt. Auf Sounds, die an eine wilde Gartenparty erinnern, folgen stille und verträumte Stücke. Beispielsweise geben die vier Dresdnerinnen Songs von Tina Turner und Coldplay, von Rio Reiser und den Söhnen Mannheims, genauso wie von Michael Jackson, Sting, Bruno Mars und ZAZ wider. Den Charme der vier Dresdnerinnen gibt’s als kleine Zugabe oben mit drauf. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt eine Stunde später.

Bella Italia am 23. August

„Bella Italia“ heißt es am Sonntagabend, 23. August, in Niederstetten, wenn die „Rossinis“ kommen. Das Trio ist bekannt vom „Feierabend“ auf dem Marktplatz in Weikersheim und auch im Zelt in Niederstetten werden die drei Unterfranken ihr Publikum mit südländischem Flair, heißen Latina-Rhythmen, Chart- und Diskohits sowie den besten Klassikern der 50er und 60er Jahren sowie aktuellen Partynummern begeistern. Das Catering wird sich an diesem Abend ebenfalls südländisch präsentieren. Sicherlich ist dieser italienische Abend bestens geeignet, um so manche Gedanken an schöne Urlaubserinnerungen im Mittelmeerraum fliegen zu lassen und dabei die Einschränkungen, die Corona gebracht hat, zu vergessen. dp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020