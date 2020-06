Vier Lesungen im Sommer

Langenburg.Die neue Reihe „Sommerlese – Literatur unter freiem Himmel“ beginnt jeweils um 17 Uhr. Karin Fu macht mit „Rosenzeit“ rund um den Rosengarten des Schlosses Langenburg am Sonntag, 26. Juli, den Auftakt. Rainer Moritz, Literaturkritiker und Leiter des Literaturhauses Hamburg, kommt am Sonntag, 2. August, nach Langenburg und liest im Schlossgraben aus „Mein Vater, die Dinge und der Tod“. Karin Kalisa stellt am Sonntag, 16. August, an der Eisgrotte in Bächlingen ihren Roman „Radio Activity“ vor. Manfred Kern (Rothenburg) liest am Sonntag, 30. August, an den Südhanggärten zwischen Rumänenhäusle und Schlosscafé aus „Auf Erden. Blätter vom Abreißkalender“; Kartentelefon: 0 79 05 / 91 02 18.

