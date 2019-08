Vier Fahrer beteiligt

Rothenburg.Auf der S 2250 zwischen dem neuen Kreisverkehr und der Ampel an der Anschlusstelle Rothenburg/Ulm kam es am Dienstag, gegen 16.15 Uhr es zu einem Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeug beteiligt waren.

Alle Beteiligten fuhren von Rothenburg kommend in Richtung Ansbach. Fahrzeug eins musste aufgrund der roten Ampel anhalten.

Die 32-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeugs erkannte dies und hielt rechtzeitig an. Die 30-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs übersah dies und fuhr auf. Fahrzeugzwei wurde dabei leicht auf Fahrzeug eins geschoben. Jetzt kam Fahrzeug vier und fuhr auf Fahrzeug drei auf. Als alle Beteiligten aus den Fahrzeugen ausgestiegen waren, fing Fahrzeug drei plötzlich Feuer und brannte, trotz des Einsatzes der Feuerwehren Rothenburg und Neusitz mit insgesamt 20 Mann, total aus.

Was Auslöser des Brandes war, ist nicht bekannt. Die Fahrerinnen der Autos zwei und drei wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Rothenburg gebracht. Die beiden anderen Fahrer wurden nicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 14 000 Euro.

Die S 2250 war laut Polizeibericht für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019