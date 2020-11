Vieles fällt aus, einiges findet statt

Künzelsau.Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen können einige geplante und teils auch angekündigte Veranstaltungen in Künzelsau nicht stattfinden. „Sobald sich die Lage deutlich verbessert, können wir wieder einiges möglich machen“, so Bürgermeister Stefan Neumann in einer Pressemitteilung. Teils sind aufwändige Hygienekonzepte entwickelt und Vorträge können teilweise auch online gehalten werden.

...