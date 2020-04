Viele Spuren hinterlassen

Bartenstein.Bartenstein trägt Trauer: Die frühere Ortsvorsteherin Rose-Marie Nauber ist im Alter von 79 Jahren gestorben. In dem Schrozberger Teilort hat die herzensgute und patente Frau viele Spuren ihrer jahrzehntelangen Arbeit hinterlassen.

Die Nachricht von ihrem Tod löste nicht nur unter den Bartensteiner Bürgern große Bestürzung aus. Rose-Marie Nauber war eine Institution in dem einstigen Residenzstädtchen: „Mit ihrer zielstrebigen, immer fleißigen und ruhigen Art, ohne jede Aufgeregtheit und ohne jegliches Geltungsbedürfnis wird sie uns immer in Erinnerung bleiben“, wie es in einem Nachruf der Stadt heißt. Seit 1984 kümmerte sich die Verstorbene als Ortschaftsrätin um die Geschicke des Ortes. Fünf Jahre später avancierte sie zur Ortsvorsteherin und war damit eine der ersten Frauen in Baden-Württemberg auf diesem Posten. Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 trat sie nicht mehr an. Vor allem wenn es um die Organisation des Ostermontagsmarktes ging, war Nauber in ihrem Element: Umtriebig und wie ein Fels in der Brandung sorgte sie für einen reibungslosen Ablauf. Überhaupt legte sie großen Wert auf den Zusammenhalt der Bürgerschaft in ihrem Ort. So war sie 1990 auch der „Motor“ für die Premiere des Brunnen- und Straßenfestes. Unvergessen ist auch ein fulminantes Mittelalterfest im Jahr 2011 zur 777-Jahr-Feier, das Rose-Marie Nauber im Verbund mit Heiderose Munz und allen örtlichen Vereinen auf die Beine gestellt hat. Als Ortsvorsteherin pflegte sie auch die Kontakte zur Heimatkreisgemeinschaft Bartenstein/Ostpreußen, die seit 1952 ihre Treffen beim hohenlohischen Namensvetter abhielt. haz/Bild: Munz

