Viel Spaß mit „Die durchgeknallte Alte“

Adolzhausen.Vorhang auf für „Die durchgeknallte Alte“, heißt es bald wieder bei der diesmal siebenköpfige Theatergruppe Adolzhausen. Sie sorgt unter der bewährten Leitung von Regisseur Günter Wagner mit der Komödie in drei Akten wieder für gute Unterhaltung. Die chaotische und experimentierfreudige Hippie-Oma Rita, ihr Frauen und Ordnung liebender Enkel Torben, seine aktuelle Freundin, zwei Ex-Freundinnen, ein Beamter der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft und ein Postbote, der das Postgeheimnis nicht so genau nimmt, sorgen im Waldschlösschen für allerhand Turbulenzen. Veranstalter ist die Landjugend Adolzhausen. Der Vorverkauf hat bereits gbegonnen.. Karten gibt es unter Telefon 0 79 32 / 6 01 23. Aufgeführt wird das Theaterstück am Samstag, 7., Freitag, 13., Samstag, 14., Freitag, 20., Samstag, 21. und am Samstag, 28. März, Einlass jeweils ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Bild: Theater

