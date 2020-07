Verpacker knüpfen größeres Netz

Schwäbisch Hall.Packaging Valley mit seinem Schwerpunkt in Hohenlohe und das Packaging Excellence Region Stuttgart schließen sich zusammen. Rommelag-Eigner Bernd Hansen ist Vorsitzender.

Sanfter Druck aus Stuttgart habe die Verschmelzung der beiden Interessensvertretungen in die Wege geleitet. Dem Wirtschaftsministerium sei es ein Dorn im Auge gewesen, dass zwei ähnliche Netzwerke auf engem Raum parallel existieren, sagt Martin Buchwitz. Er ist unter anderem Geschäftsführer von Packaging Valley. Dieser Verein hat seinen Sitz noch in Schwäbisch Hall. Die Mitglieder stimmten einer Fusion mit Packaging Excellence Region Stuttgart, kurz PEC, bereits im Februar zu.

Betriebe bleiben selbstständig

Die Stuttgarter kamen kürzlich in Waiblingen zusammen. Auch PEC entschied sich für eine Verschmelzung der beiden Cluster. Cluster – diesen Begriff verwenden Fachleute, wenn sie von einer Vernetzung von Organisationen mit ähnlichen Aufgaben und Geschäftsfeldern sprechen. Die Unternehmen bleiben vollkommen selbstständig, kooperieren aber in einigen Feldern – Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Personal, Weiterbildung, Gesundheitsmanagement zum Beispiel.

Jeweils 40 Unternehmen

Packaging Valley in Schwäbisch Hall und Packaging Excellence Region Stuttgart sind Vereine ähnlicher Größe. Ihnen sind je rund 40 Unternehmen angeschlossen, die zusammen gut 14 000 Menschen beschäftigen. Beide Vereine wurden 2007 gegründet. Maßgeblich daran beteiligt waren, was Packaging Valley anbetrifft, die Unternehmer Hans Bühler, Eigner der Haller Optima-Gruppe, sowie Bernd Hansen, Inhaber der Hansen-Gruppe aus Gaildorf und Sulzbach-Laufen. Er wurde zum Vorsitzenden des neuen Netzwerks gewählt. Auch das jetzt vergrößerte Cluster heißt Packaging Valley. Damit gibt es für die Hohenloher Unternehmen keine namentliche Veränderung. Der Sitz wird allerdings in Waiblingen sein. jüst

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020