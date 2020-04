Unterstützung für Familien

Igersheim.Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Kinderbetreuungseinrichtungen noch mindestens bis zum 19. April geschlossen. Für Eltern beziehungsweise Alleinerziehende, die in so genannten kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, hat die Gemeinde Igersheim zusammen mit der katholischen Kirche eine Notbetreuung in den jeweiligen Einrichtungen geschaffen.

Durch das Aufrechterhalten der Notbetreuung und die Weiterbeschäftigung des Personals, ist auf Seiten der Kindergartenträger kein Rückgang der Kosten zu verzeichnen. Dennoch hat sich die Gemeinde Igersheim dazu entschlossen, die Elternbeiträge für einen Monat zu erlassen. „Wir freuen uns, dass wir damit einen Beitrag leisten können, um die Igersheimer Familien in der Corona-Krise zu unterstützen und finanziell zu entlasten“, so Bürgermeister Menikheim.

Da die Schließung der Einrichtungen etwa einem Monat entspricht, wird aus Vereinfachungsgründen der Elternbeitrag für den Monat April nicht abgebucht. Der Erlass der Elternbeiträge gilt sowohl für die gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen einschließlich Hort als auch für die der kirchlichen Träger.

Gleichbehandlung

Sofern die katholische Kirchengemeinde Igersheim keine Hilfszahlungen aus dem Rettungsschirm des Landes erhalten sollte, übernimmt die Gemeinde auch diese Kosten. „Mit dieser Vorgehensweise werden alle Kinder in den Igersheimer Einrichtungen gleichbehandelt. Damit sollen die Familien und die Alleinerziehenden in dieser schwierigen Situation, in der die Einrichtungen geschlossen sein müssen, entlastet werden“, so der Bürgermeister.

Wer für die Kindergartengebühren ein Lastschriftmandat erteilt hat, braucht nichts zu veranlassen. Wer die Gebühren per Überweisung begleicht, setzt einfach im April die Bezahlung aus. Sollte die Schließung der Einrichtungen über den 19. April hinaus verlängert werden, wird die Situation neu bewertet, heißt es in der Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020