Unter Deutschlands besten Ausbildern

Weikersheim.Die Firma TecAlliance gehört zu Deutschlands besten Ausbildern. Das geht aus der Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ hervor, die das Wirtschaftsmagazin Capital zum vierten Mal zusammen mit der Talentplattform Ausbildung.de und den Personalmarketing-Experten von Territory Embrace mit 666 Unternehmen durchgeführt hat.

Mit dem exzellenten Ergebnis fünf von fünf möglichen Sternen in der Kategorie Ausbildung und fünf von fünf möglichen Sternen in der Kategorie Duales Studium zählt TecAlliance laut einer Pressemitteilung der Firma zu den ausgezeichneten Unternehmen.

Erfolgsfaktor Ausbildung

TecAlliance achte sehr genau darauf, was die jeweiligen Auszubildenden benötigen und biete individuelle Unterstützung an, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Datenspezialist ist sich bewusst, dass gut ausgebildete IT-Fachleute einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Zukunft sind. Deshalb setzt TecAlliance vor allem in der IT-Ausbildung auf kreative Ausbildungsmethoden.

Der Spezialist für Datenmanagement im Automotive Aftermarket betreibt am Standort Weikersheim für den Entwicklernachwuchs mit der „Ausbildungswerkstatt“ nach eigenen Angaben einen „technisch hervorragend ausgestatteten“ Thinktank.

Die Vorteile: Die Auszubildenden stehen im Mittelpunkt und werden intensiv betreut. Die Wissensvermittlung erfolgt kontinuierlich. So ist gewährleistet, dass alle Teilnehmer die gleichen Inhalte auf hohem Niveau erhalten. Auszubildende und Studenten sind im ständigen Austausch und helfen sich gegenseitig, auch über Jahr- und Studiengänge hinweg.

Auch das „Handwerk“ kommt in der „Werkstatt“ nicht zu kurz: Präsentationstechniken und ausgewählte Projektmanagement-Methoden, wie Agile nach Scrum, die besonders für die Software-Entwicklung geeignet sind, werden dort ebenfalls trainiert und intensiv angewandt.

Innovative Ansätze

„Die Auszeichnungen zeigen, dass wir mit kreativen und innovativen Ausbildungsansätzen und der internationalen Ausrichtung der Ausbildung einen erfolgreichen Weg gehen“, so Kerstin Langohr, Group Manager Vocational Training. „Ob Ausbildungspläne, Erfolgskontrollen oder Lernmethoden: Unser Engagement spiegelt sich auch in den sehr guten Abschlüssen und hohen Übernahmequoten wider. Im September haben elf duale Studenten ihr dreijähriges Studium abgeschlossen. „Wir haben zehn übernommen. Im Frühjahr und im Sommer haben sechs Auszubildende ihre Ausbildung bei uns beendet. Davon haben wir fünf weiterbeschäftigt,“ betont Langohr.

