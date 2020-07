Unfallflucht

Künzelsau.Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Mercedes CLS und flüchtete von der Unfallstelle. Der Wagen wurde am Freitag gegen 9.20 Uhr in der Lindenstraße durch die Besitzerin abgestellt und fuhr gegen 11 Uhr wieder von dem Parkplatz bei der Feuerwache. Die Beschädigung, an der fremder roten Lack zu erkennen ist, stammt vermutlich von dem danebenstehenden Kleinwagen. Der Unfallverursacher touchierte wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit dem roten Kleinwagen den geparkten Mercedes. Als die Besitzerin des Mercedes zurückkam, war der Kleinwagen weggefahren. Zeugen, die Hinweise zu dem roten Kleinwagen oder Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sollen sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, melden.

