Unfall zwischen Lkw und Audi

Niederstetten.Zwischen Pfitzigen und Adolzhausen kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Lkw. Der Lastwagen kam vermutlich gegen 7.45 Uhr in einer Linkskurve auf der Kreisstraße in Richtung Pfitzigen mit seinem Heck in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Audi-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und der Lkw streifte das Auto. Am Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Laster setzte seine Fahrt fort, ohne sich bei der 36-jährigen Audi-Lenkerin oder der Polizei zu melden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem Lkw geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020