Unausweichlich oder wünschenswert?

Wünsche, Ideen und Konzepte gibt es in Niederstetten genug. Doch weder bei den Einnahmen noch bei den Rücklagen der Stadt sieht es rosig aus. Also bleibt nur die Kreditaufnahme – oder der Rotstift.

Niederstetten. „Wir müssen zwischen Wünschenswertem und Unausweichlichem entscheiden“, beschrieb Bürgermeisterin Heike Naber das Spannungsfeld, in dem der Haushaltsplan 2020 steht.

In Niederstetten soll es „voran gehen“, hatten sich viele Stadträte von der neuen Bürgermeisterin gewünscht. Heike Naber hat einige Ideen aufgegriffen und teils schon Konzepte entworfen wie die Einrichtung eines Bürgerbüros samt barrierefreiem Zugang zum Rathaus, die Neugestaltung des Areals Alte Post oder die Planung eines Bürgertreffs mit Heimatmuseum im ehemaligen „Hirschen“, für den schon mehr als eine halbe Million Euro an Zuschüssen bewilligt sind.

Doch daneben gibt es jede Menge Maßnahmen und Projekte, die aus verschiedenen Gründen „Pflichtaufgaben“ der Gemeinde sind, sei es, weil die Stadt die Maßnahmen schon begonnen hat oder weil sie bereits Zuschüsse bewilligt bekommen hat.

Alle anderen Projekte, sagte Bürgermeisterin Heike Naber gestern im Nachgang der Sitzung im Gespräch mit unsere Zeitung, liefen in der Rubrik „Wünsch-Dir-Was“. Im Klartext: Der Gemeinderat muss genau abwägen, welche neuen Projekte ihm so wichtig sind, dass er dafür bereit ist, andere, teils lange gewünschte, hinten anzustellen.

Klar scheint beim Blick auf die von der Stadtverwaltung bei der sehr informativen öffentlichen Beratung des Haushaltsplans 2020 vorgelegten Zahlen zu sein, dass Investitionen wahrscheinlich nur über Kreditaufnahmen möglich sind. Auf vielen Seiten hatte die Stadtverwaltung die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben für 2020 dargestellt: Beginnend bei den Zahlen für den kommunalen Finanzausgleich über die einzelnen Budgets von Kindertagesstätten, Bildungszentrum, Ortschaften, baulichen Anlagen, Friedhof, Dorfgemeinschaftshäusern, Alter Turnhalle, Bauhof, Feuerwehr und Mediothek bis hin zu den Personalkosten.

Auch die Ortschaften bzw. die Kernstadt wurden einzeln gehört und ihre Wünsche aufgenommen. Diese reichen von der Sanierung von Wegen und Brücken und der Erweiterung bzw. dem Umbau von Gebäuden, über die Einrichtung besserer Beleuchtung und Geld für Spielplätze bis hin zur Anschaffung einer Schwimminsel, eines Defibrillators oder die Erschließung von Bauplätzen. So kommt im Finanzhaushalt (früher: Vermögenshaushalt) 2020 ganz schön was zusammen, von der Anschaffung mehrerer Feuerwehrfahrzeuge über die Sanierung des Bildungszentrums und der Sporthalle bis hin zur Stadtsanierung und der Sanierung der Vorbachbrücke bis hin zum städtischen Anteil zum Neubau des UFZ und der Einrichtung eines Bürgertreffs mit Heimatmuseum sowie der Erweiterung der Festhalle in Adolzhausen. Würden diese Maßnahmen alle so kommen – wobei nur die beiden letztgenannten wirklich neu sind – und vom Ergebnishaushalt (bisher: Verwaltungshaushalt) kein Überschuss käme, müsste die Stadt Kredite in Höhe von 3,66 Millionen Euro aufnehmen. Diese Zahl rief Stadtrat Roland Landwehr auf den Plan.

Auf seine Anregung ging die Bürgermeisterin die 37 geplanten Maßnahmen noch einmal durch und vergab – je nachdem, ob es sich um begonnene, schon bezuschusste oder wünschenswerte Projekte handelte – Prioritäten von eins bis drei. Hierüber soll schon in zwei Wochen bei der nächsten öffentlichen Haushaltsvorberatung diskutiert werden.

In der Diskussion sprach Stadtrat Klaus Lahr das Thema Feldwege an, die „einen großen Teil des Budgets schlucken“. Hier müsse analysiert werden, woher die Schäden kommen und wie diese verhindert werden könnten bzw. wer hierfür verantwortlich ist.

Der Wermutshäuser Ortsvorsteher Karl Heil erläuterte, dass die Schäden durch Witterung und Abnutzung entstünden. Die Wege seien zwischen 30 und 40 Jahre alt und würden mit drei Metern Breite nicht mehr den modernen landwirtschaftlichen Maschinen entsprechen. „Die fahren mit einem höheren Achsdruck und meistens nur auf den Schultern der Wege“. Solange nicht eine generelle Neuplanung und Anpassung an die aktuellen Notwendigkeiten erfolge, „können wir immer nur ausbessern“.

