Treffen der Spinnstube

Creglingen.„Dreh dich, dreh dich Rädchen“. An den zahlreichen Weihnachtsmärkten, so auch in Creglingen, merkt man, dass die Adventszeit begonnen hat.

Gerade in dieser Zeit der langen dunklen Abende, wird sich die Creglinger Spinnstube noch einmal treffen. Vielleicht erhält die Spinnstube dabei sogar Besuch vom Nikolaus, denn der nächste Termin fällt genau auf den Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember.

Wer Spaß am Wolle-Spinnen, am Stricken, am Häkeln oder anderen Handarbeiten hat, oder sich auch nur auf das Plaudern im Kreise der sich drehenden Spinnräder freut, ist willkommen. Gäste sind willkommen, die sich die Spinnstube nur mal anschauen und kennen lernen möchten.

Treffpunkt ist ab 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus. Mitbringen sollte man das Spinnrad oder eine Handarbeit und etwas Zeit zum Plaudern.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019