Tipps für Tagesmütter

Niederstetten/Creglingen.Wer die verantwortungsvolle Tätigkeit einer Tagesmutter, eines Tagesvaters oder einer Kinderfrau ausüben möchte, erhält beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis die erforderliche Beratung, Qualifizierung und Begleitung. Wenn man sich über die Tätigkeit als Tagespflegeperson beraten lassen möchte oder man auf der Suche nach einer passenden Tagesmutter/Tagesvater, ist, dann besteht am Mittwoch, 16. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr die Möglichkeit, in der Sprechstunde des Tageselternvereins in der „Alten Schule“ Niederstetten. Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein weiterer Sprechtag des Tageselternvereins findet am Mittwoch, 16. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr im Rathaus Creglingen/Stadtarchiv (Anmeldung ist nicht erforderlich) statt. Die Beratung ist kostenlos. Weitere Informationen bei F. Menz, Tauberbischofsheim, unter Telefon 09341/8978307, E-Mail: info@tev-main-tauber.de., Internet: www.tev-main-tauber.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019