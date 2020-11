Tiefbauarbeiten im Ortszentrum auf den Weg gebracht

Einer der drei Bauanträge, ein größeres Projekt im Bereich Felsenkeller auf dem „Kirchberg“, war Anlass zu einer lebhaften Diskussion im Gremium. Einige der Gemeinderäte, darunter Peter Ruess, mahnten die Dimensionen solcher Vorhaben an, nachdem der Rat ursprünglich zugestimmt hatte. Prinzipiell sei man sich im Klaren, so der Tenor, dass es eine Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gebe. Und es sei auch zu begrüßen, dass verstärkt Mehrfamilienhäuser gebaut würden, da so auch der Flächenverbrauch verringert werde. Allerdings sprachen sich Vertreter der verschiedenen Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat dafür aus, dass Gebäude mit derartigen Dimensionen nicht unbedingt aus optischen Gründen mitten in ein Wohngebiet passten. So etwas sollte in Zukunft bei der Planung berücksichtigt werden. Man sei nicht grundsätzlich dagegen, allerdings würde es Sinn machen, für derartige Gebäude mehr am Rand Platz zu schaffen. Jetzt wurde nochmals Raum geschaffen, um sich damit zu befassen.

Die letzte Sitzung des Gemeinderates findet statt am Donnerstag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus des Teilortes Harthausen. ktm