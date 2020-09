Telefonieren am Steuer wird teuer

Rothenburg.Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurde am Mittwoch ein besonderes Augenmerk auf die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen durch Fahrzeugführer gelegt. Innerhalb kurzer Zeit wurdne sechs Lkw-Fahrer beanstandet. Zwei Betroffene, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, hatten das Bußgeld von 100 Euro umgehend in Form einer Sicherheitsleistung zu bezahlen. Hinzu kommt jeweils ein Punkt im Fahreignungsregister. Die Polizei weist auf die besonderen Gefahren hin, die selbst bei wenigen Sekunden Ablenkung bestehen: Beispielsweise geht der „Blindflug“ bei vier Sekunden gesenktem Blick bei 40 Stundenkilometern über 44 Meter

Die Regelungen gelten übrigens auch für Fahrradfahrer: Bei Verstößen gibt es ein Verwarnungsgeld von 55 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020