Teilschließung des Crailsheimer Gymnasiums

Crailsheim.Am Albert-Schweitzer-Gymnasium wurden weitere Corona-Neuinfektionen bekannt. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes des Landkreises Schwäbisch Hall und in enger Absprache mit der Schulleitung wird die Stadt die Schule ab diesem Freitag, 16. Oktober, bis zum Ende der Herbstferien zum Teil schließen. Präsenzunterricht wird bis Ferienbeginn nur noch für die 5., 12. und 13. Klassenstufe angeboten.

Weitere Neuinfektionen

Nach der bestätigten Corona-Infektion eines Schülers am Albert-Schweitzer-Gymnasium am Montag wurden der Schule im Laufe der Woche durch das Gesundheitsamt des Kreises weitere Neuinfektionen gemeldet, die Quarantäne-Anordnungen erforderlich machten. Diese haben unter anderem zur Folge, dass 30 von 73 der am Gymnasium unterrichtenden Lehrkräfte die Schule bis mindestens zum 22. Oktober nicht mehr betreten dürfen. Die noch verbliebenen Lehrer haben mit großem Engagement die zu vertretenden Unterrichtsstunden ihrer Kolleginnen und Kollegen übernommen und neben dem eigenen Präsenzunterricht auch das Homeschooling für die bereits in Quarantäne befindlichen Schüler durchgeführt. Eine umfassende und geordnete Präsenzbeschulung ist angesichts der gestiegenen Fallzahlen, der umfangreichen Hygienevorschriften und der Fürsorgepflicht gegenüber den Schülern und ihren Familien mittlerweile nur noch bedingt umsetzbar.

„Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes und in enger Absprache mit der Schulleitung haben wir beschlossen, dass die Schule von Freitag an, bis zum Ende der Herbstferien teilweise geschlossen und der Unterricht per Homeschooling fortgeführt wird“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. „In Rücksprache mit der Schulleitung haben wir uns dazu entschieden, für die 5. sowie 12. und 13. Klassenstufe weiterhin Präsenzunterricht anzubieten, da hier kaum Personen von einer Quarantäne betroffen sind“, erläutert Grimmer. „Hiermit wollen wir den Teil des Schulbetriebs aufrechterhalten, der unter diesen Umständen auch noch ohne größere Einschränkungen sinnvoll erscheint.“

Rückkehr nach den Herbstferien

Die Schulleitung und die Stadtverwaltung hoffen, mit diesem Schritt aktuelle Infektionsketten zu durchbrechen und somit nach den Herbstferien zum Regelbetrieb zurückkehren zu können. Zunächst werden die Klassenstufen 6 bis 11 also für sechs Schultage – Freitag und die kommende Woche – ins Homeschooling geschickt. „Die getroffene Entscheidung ist uns schwergefallen, aber durch die strengen Corona-Auflagen bleibt uns wenig Spielraum“, teilt Schulleiter Günter Koch mit. stv

