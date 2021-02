Tatverdächtiger wurde ermittelt

Rothenburg.Ein Zeugenhinweis sowie ergänzende polizeiliche Ermittlungen führten nun zu einem 15-Jährigen, der im dringenden Tatverdacht steht, in der Neujahrsnacht eine Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt Rothenburg verübt zu haben.

Der Polizei war zunächst eine durch einen Unbekannten eingeschlagene Scheibe eines am Parkplatz am Würzburger Tor aufgestellten Info-Schaukastens mitgeteilt worden. Im weiteren Verlauf meldete sich ein Zeuge, der die Tat gegen 1 Uhr beim „Gassigehen“ beobachtet hatte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in das das Jugendamt mit eingebunden wird. Der zu begleichende Sachschaden beläuft sich auf über 500 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.02.2021