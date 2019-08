Tanja Klemmer ist neue Ortsvorsteherin von Oberstetten

Oberstetten.Bei der konstituierenden Sitzung wurden zwei neue Gesichter, Joachim Nicklas und Tobias Weihbrecht, im Ortschaftsrat verpflichtet.

Der bisherige Ortsvorsteher Jochen Haag hielt Rückblick über die vergangenen Jahre, da er nach einer Amtszeit von fünf Jahren nicht mehr kandidierte. Auch verabschiedete Haag Ratsmitglied Hans-Martin Hein nach seiner 25-jährigen Tätigkeit. Während dieser Zeit wurden in Oberstetten viele Projekte umgesetzt, zum Beispiel die Verlängerung der Start- und Landebahn am Flugplatz Niederstetten oder die Umplanung des Friedhofs und die Erneuerung der Eingangstore. Die Renovierung des Gemeindesaals und der Umbau des Feuerwehrmagazins sowie der Bau der Gemeinschaftshalle waren wichtige Meilensteine für die Gemeinde. Es wurde die Freiflächen-Photovoltaikanlage im Hainloh in Betrieb genommen und erst im letzten Jahr wurde der Spielplatz kompletterneuert.

Die Umgestaltung des Römerplatzes mit der Infotafel und die Anschaffung eines Defibrillators waren weitere wichtige Projekte. Großer Dank galt den Bürgern, die mit Spenden und ehrenamtlicher Hilfe dafür gesorgt haben, dass die Projekte erfolgreich abgeschlossen wurden.

Mit Jochen Haag und Hans-Martin Hein verlassen zwei langjährige Mitglieder den Ortschaftsrat. Sie haben sich immer zum Wohle des Ortes eingesetzt und mit ihrer großen Erfahrung viele wichtige Entscheidungen und Projekte auf den Weg gebracht. Eine weitere Verabschiedung erfolgte an diesem Abend durch Jochen Haag: Erich Döffinger war seit 19 Jahren als Amtsbote von Oberstetten tätig. Er verteilte in diesen Jahren sorgsam die Amtspost im Ort. Der neue Ortschaftsrat setzt sich zusammen aus Karl-Martin Dimler, Reinhard Gerlinger, Tanja Klemmer, Gisela Klingert, Joachim Nicklas, Friedhart Roth, Reinhard Wagner und Tobias Weihbrecht.

Bei der anschließenden Wahl wurde Tanja Klemmer als neue Ortsvorsteherin von Oberstetten gewählt. Stellvertreter ist Karl-Martin Dimler. Den Neu- und Wiedergewählten wünschte Frau Bürgermeisterin Naber viel Erfolg und eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen. tk

