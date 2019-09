Tagungen, Seminare, Workshops

Hohebuch.Auf 115 Seiten stellen die Ländliche Heimvolkshohchschule Hohebuch und das Evangelische Bauernwerk ihre Bildungsangebote bis September 2020 vor. Das frisch gedruckte Jahresprogramm umfasst Tagungen, Seminare, Qualifizierungen, Workshops für jeden. Kinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Paare, Senioren, Großeltern – für jeden Lebensabschnitt und jede Lebensfrage ist etwas dabei.

Einer Auswahl an Tagungen zur Stärkung in Lebens- und Glaubensfragen folgt ein interessantes und umfangreiches Angebot für Landwirte. Die Themen Nachhaltigkeit und Vielfalt begleiten in verschiedenen Facetten durchs Jahr und bieten Gelegenheit zu Vortrag, Reflexion und Diskussion. Die Angebote im Bereich Gesundheit, Ernährung, Natur laden zur stressfreien Auszeit vom Alltag ein. Auch in diesem Jahr bietet Hohebuch wieder Kreativ-Seminare an. In den Seminaren der Rubrik Musik und Tanz wird Lebensfreude geteilt. Ebenso umfasst das Angebot Workshops zu Smartphones und Social Media. Tage fern ab von der Routine bieten die Familienfreizeiten und Großeltern-Enkel-Tagungen. Ergänzt wird das Programmheft mit Veranstaltungen des Bauernwerks in ganz Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019