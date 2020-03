Strukturwandel geht ungebremst weiter

Adolzhausen.Der Trend geht weiter: Auch für das Geschäftsjahr 2019 meldet die UEG Hohenlohe-Franken mit Sitz in Adolzhausen gesunkene Tierzahlen. Der Umsatz ist hingegen gestiegen.

„Wieder haben einige Bauern die Produktion aufgegeben, da die gesetzlichen Auflagen für sie nicht mehr umsetzbar sind“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Damit gehe der Strukturwandel ungebremst weiter, obwohl die Politik die Erhaltung der kleinbäuerlichen Betriebe proklamiere, aber mit sachfremden Vorschriften genau das Gegenteil bewirke.

„Die Bauern haben genug von der überzogenen Bürokratie und dem Einfluss von Nichtregierungsorganisationen auf die Politik, die eigene Interessen in den Vordergrund stellen, aber das Gemeinwohl außer Acht lassen“, sagt der Geschäftsführer der UEG, Herbert Klein.

Gerade in Zeiten der Coronapandiemie sei die heimische Lebensmittelerzeugung wichtig. Es müsse daran gearbeitet werden, die Landwirtschaft zu fördern und zu erhalten, um nicht von Lebensmittelimporten abhängig zu werden. Bisher hätten die Probleme der Landwirtschaft kaum interessiert, da die Lebensmittelregale immer übervoll waren. „Traurig, wenn erst eine Krise kommen muss, die die Bedeutung einer heimischen Landwirtschaft wieder in den Blickpunkt rückt“, meint Geschäftsführer Klein.

Unterschiedliche Entwicklung

Das Jahr 2019 war von einer sehr unterschiedlichen Entwicklung geprägt. Anfangs 2019 verharrten die Schweinepreise noch auf einem ruinösen Niveau von 1,36 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht, um dann bis Ende des Jahres auf 1,95 Euro je kg Schlachtgewicht zu steigen.

Parallel dazu haben sich die Ferkelpreise entwickelt. Nach Vollkosten berechnet braucht ein Bauer 1,80 Euro pro Kilo. So konnte Ende 2019 ein Teil der Verluste aus den Vorjahren abgebaut werden. Der Preisanstieg rührte zum einen daher, dass die Produktion in Deutschland sinkt, der Hauptgrund aber war die große Nachfrage aus China. Dort grassiert die Afrikanische Schweinepest und deshalb wurde fast die Hälfte der Schweineproduktion lahm gelegt. Da China die Hälfte aller Schweine auf der Welt hält, hat diese Situation den gesamten Weltmarkt für Schweinefleisch nach oben katapultiert. So habe das chinesische Elend den deutschen Bauern Vorteile verschafft. „Der sich konzentrierende Lebensmittelhandel hätte den Bauern sicher freiwillig nicht mehr bezahlt“, glaubt Klein

Die UEG erfasste im Jahr 2019 noch 830 000 Tiere. Das waren 52 000 Tiere oder sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz stieg hingegen wegen der höheren Ferkel- und Schweinepreise auf 96,2 Millionen Euro, das waren insgesamt 10,8 Mio oder 12,6 Prozent mehr als 2018.

Auf den zurückliegenden Sprengelversammlungen, die noch vor der Coronakrise stattfanden, berichtete der neu berufene Geschäftsführer Uwe Rüttiger über die Entwicklung der UEG sowie über die Marktentwicklungen in Deutschland und der Welt. Altgeschäftsführer Herbert Klein verglich die Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen Markenfleischprogramme und kam dabei zu dem Ergebnis, dass sich nach Abzug der Mehraufwendungen oft kein Mehrwert für den Bauern ergibt. Auch sollte man die Nischenprogramme nicht zu hoch bewerten, da sie mit der Biohaltung nur zirka 1,5 Prozent der Gesamtproduktion ausmachten.

Der UEG-Vorsitzende Matthias Frieß, der zugleich auch Vorsitzender der gesamtdeutschen Erzeugergemeinschaften ist, vermittelte den anwesenden Bauern, dass ab 2021 eine neue Periode der Initiative Tierwohl beginnt. Es werde hier mit einer Teilnahme von zirka 40 Prozent aller in Deutschland gehaltenen Schweine gerechnet.

Für Bonus einsetzen

Frieß will sich deutschlandweit dafür einsetzen, dass die deutschen Bauern für Schweine, die nach den Vorgaben der Initiative Tierwohl erzeugt werden, einen höheren Bonus erhalten. Tierwohl könne es nicht zum Nulltarif geben. Es sei nur rechtens, wenn hier alle Kosten, Risikofaktoren und auch ein Gewinnanteil vergütet würden. Schwerpunkt der Versammlungen lag in diesem Jahr auf dem bevorstehenden Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration ab 2021. Den Ferkelerzeugern wurden die verschiedenen Alternativen aufgezeigt. Für Erzeuger, die ihre Ferkel selber mästen, sei die Impfung gegen Ebergeruch eine gute Alternative, da sie dann ganz auf die Kastration verzichten könnten. Der reinen Ebermast seien Grenzen gesetzt, da der Markt aufgrund der veränderten Fleischqualität nur bedingt aufnahmefähig sei.

Ferkelerzeuger, die keine feste Zuordnung zu einem Mastbetrieb hätten, müssten weiterhin kastrieren. Dazu gebe es zwei Alternativen: Erstens die Vollnarkose durch den Tierarzt, die für kleinere Erzeugerbetriebe sinnvoll sei und zweitens die Inhalationsnarkose mit dem Betäubungsmittel Isufloran. Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfe der Landwirt nach einer Schulung diese Betäubung selbst vornehmen.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium favorisiere diese Methode, obwohl Isufloran als Treibhausgas verpönt sei. Absaugfilter in den Geräten sollten ein Austreten in die Luft verhindern und auch die Bauern vor negativen Belastungen schützen. Die örtliche Betäubung sei in Deutschland nicht erlaubt. Anders sei das in Dänemark, das jedes Jahr über sechs Millionen Ferkel nach Deutschland exportiere. Diese politische Entscheidung stößt bei den Bauern auf Unverständnis.

Neue Erkenntnisse

Mirjam Lechner, Tierschutzbeauftragte der UEG, referierte über die Bedeutung von Tiersignalen bei Ferkeln und Schweinen. Hierzu werde die UEG eine App auf den Markt bringen, die als Hilfestellung für die Früherkennung von Gesundheitsproblemen dienen solle. Diese Entwicklung werde im Rahmen einer Förderung von der EU und dem Land Baden-Württemberg begleitet. Lechner ist auch an einem Forschungsprojekt mit der Uni Gießen beteiligt, wo der genetische Einfluss auf Verhaltungsstörungen bei Tieren erforscht wird. Sie überraschte die Zuhörer mit neuesten Erkenntnissen. Der UEG sei es sehr wichtig, dass die Mitgliedsbetriebe über neueste Entwicklungen in der Tierhaltung informiert würden, betonte der UEG-Vorsitzende Frieß. „Wir wollen unsere Betriebe zukunftsfähig machen und nicht nur als Vermarkter aktiv sein“, ergänzte er.

So sei auch die Tochterfirma der UEG, die HoFra GmbH, ein wichtiger Bestandteil für die Versorgung der tierhaltenden Betriebe, betonte Frieß heraus. Sie sorge für Wasserhygienekonzepte, Tränke-, Dosiereinrichtungen oder Futtermittelzusatzstoffe und erarbeite Konzepte für sauberes, keimfreies Wasser und die Reduzierung von Pilzen im Futter. Beides trage zur Stärkung des Immunsystems der Tiere bei und fördere damit die Tiergesundheit.

Eine neue Bedeutung, so Frieß, erlange die Wasserhygienisierung mit HoFra-Wasseraufbereitungssystemen in Zeiten der Coronakrise, da damit auch ein schnellwirksames Desinfektionsmittel hergestellt werden könne. pm

