Strenge Prüfung am Ende bestanden

Niederstetten.Nach langer Vorbereitung haben sich zehn Judokas der strengen Bewertung von Jenny Käss-Zinßer (erster Dan) bei der Prüfung zur nächsthöheren Gürtelfarbe gestellt.

In der ersten Gruppe wurden die Anfänger geprüft, es ging um das Recht, den gelben Gürtel tragen zu dürfen. Geprüft wurden im Besonderen die Grundlagen des Judo. Elementar war hierbei Ukemi, also das Fallen nach rechts, links und nach hinten ohne sich oder anderen weh zu tun. Es ist das erste, was man im Judo lernt und das erste, was geprüft wurde. Den Partner am Boden festzuhalten, richtig zu belasten um seine Bewegungsfähigkeit einzuschränken, aber sich auch aus seinem Haltegriff befreien – diese Techniken wurden als nächstes abgenommen. Dann galt es, im Stand den große Hüftwurf (O-Goshi), den Hüftschwung (Uki-Goshi) sowie den großen Außensturz (O Soto Otoshi) zu zeigen.

Nachdem die Techniken in der Grundversion gezeigt wurden, war die Anwendungsaufgabe an der Reihe. Hierbei wurden alle Techniken in einer Situation, wie sie auch im Kampf vorkommt, demonstriert. Letztes Prüfungsfach war das Randori. Das ist ein freier Übungskampf, bei dem es – im Gegensatz zum Wettkampf – nicht auf das Siegen ankommt, sondern darum, die erlernten Techniken in einer Kampfsituation anzuwenden. Im Randori zeigt sich auch, ob der Judoka die zehn Judowerte wie Mut, Respekt oder etwa Höflichkeit verinnerlicht hat.

Aufgaben wurden schwieriger

Pauline Gundel hat diese Aufgaben gemeistert und darf sich nun über den gelben Gürtel freuen. In der Zweiten Gruppe wurde der 6. und 7. Kyu geprüft. Das sind die Gürtelfarben Gelb-Orange und Orange. Die Prüfungsfächer sind dieselben, allerdings werden die Aufgaben umfangreicher und schwieriger.

Bei den Ukemi kommt noch die Judorolle nach vorne mit aufstehen und liegenbleiben sowie die Judorolle über ein Hindernis hinzu. Bei den Bodentechniken mussten auch Variationen der Haltegriffe und die jeweiligen Befreiungen aus den Haltegriffen gezeigt werden.

In Rückenlage einen Angriff auszuführen – aber auch abzuwehren – und selbst zum Angriff überzugehen, diese Fähigkeiten wurden im Anschluss vorgeführt. Im Stand wurden Hüfttechniken (Koshi-Waza), Handtechniken (Te-Waza), Fußtechniken (Ashi-Waza) und der Übergang von einer Standtechnik in den Bodenkampf gefordert. Außerdem wurde die Verteidigung durch ausweichen und übersteigen sowie das bereits Erlernte im Prüfungsfach „Vorkenntnisse“ abgefragt.

Das Recht und die Verpflichtung den gelb-orangenen Gürtel (6. Kyu) zu tragen, haben nun Leja Lemmer,Gabriel Hein, Maxim Götz, Leon Hein, Alex Maclean, Corbinian Müller, Jonathan Naumann und Maria-Elisabeth Liebig. Den Orangenen Gürtel (5. Kyu) hat sich Mika Festerling verdient. Somit haben alle Prüflinge bestanden und durften ihre neuen Gürtel freudig aus der Hand des Abteilungsleiters entgegennehmen. tv

