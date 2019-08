Stimmungswechsel überzeugte Gäste

Es war ein spannender Trip durch verschiedene Stimmungen. Nachdenkliches folgte auf Leichtes, laute und leise Töne kamen und gingen.

Röttingen. Den Name Jan Josef Liefers verbinden die meisten wohl mit dem Tatort aus Münster. In der Rolle des steifen Rechtsmediziners Karl-Friedrich Boerne erlangte er seit 2002 zusammen mit seinem Kollegen Axel Prahl große Bekanntheit. Doch schon seit 2006 ist Liefers mit seiner Band „Radio Doria“ musikalisch aktiv und tourt regelmäßig durch Deutschland. Im Rahmen der Sommertournee 2019 war er auf Burg Brattenstein zu Gast.

Liefers ist Künstler rundum: Als Filmschauspieler, Musiker und auch Theaterdarsteller fühlt er sich auf der Bühne wohl. Das ist ihm direkt anzumerken. Stimmungsvoll läutet er sein Konzert mit dem „Abendlied“ ein, das mit leichten Klängen und eindrucksvollen Sprachbildern die Gedankenwelt während eines Sonnenuntergangs beschreibt.

Große Dynamik

Schon mit dem nächsten Stück zeigt sich ein zentrales Merkmal von „Radio Doria“ und ihrem Sänger. Denn direkt auf den nachdenklichen Einstieg folgt mit „Eigentlich“ ein kraftvolles Stück, das mit großer Dynamik den Wert von Reisen für eine Liebesbeziehung beschreibt und die eher ruhige Stimmung sofort auflöst. Zusammengefasst in der Zeile „Komm mit mir auf Reisen, damit wir bleiben, wer wir eigentlich sind“, beweist er den textlichen Anspruch der Band: Vermeintlich einfache Sachverhalte mit großer Tiefe und musikalischer Leichtigkeit zu durchdringen. Anschließend erklärt Liefers die Entstehungsgeschichte des zweiten Albums der Band „2 Seiten“. Inspiriert worden sei er durch seine Oma, die ihm erklärt habe, dass alles immer zwei Seiten habe und es sich durchaus lohne, auch einmal die Gegenseite zur eigenen Position einzunehmen. Es sei durchaus nicht einfach gewesen, die notwendige Leichtigkeit im Entstehungsprozess aufzubringen, erklärt Liefers. „Gefühlt ganz Deutschland ist die Leichtigkeit irgendwie abhandengekommen. Das war die Zeit, als sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen und die Gesellschaft stark in zwei Lager gespalten war“, beschreibt er den Eindruck, unter dem die Arbeiten für das Album starteten.

Mit dem folgenden Titel „2 Seiten“ beschreibt er diese Thematik und wirft die Frage auf, ob man wirklich immer dem oberflächlichen Schein trauen sollte.

Mit „Geister“ besingt Liefers ein Plädoyer für starke Liebe unter besonders schweren Umständen. Wo Situationen zu schwer erscheinen und viele aufgeben, dort beginnt im Lied der Band die starke Liebe, die auch durch solche Zeiten hinweg überdauert.

Man merkt Liefers, der erst vor wenigen Tagen 55 wurde, an, wie sehr er für seine Musik brennt. Mit vollem Körpereinsatz schafft er eine durchgehend hohe Bühnenpräsenz und bindet das Publikum in seinen Auftritt mit ein. Zwischen den Stücken erzählt er Anekdoten zu unterschiedlichsten Themen, die wiederum auch eine Botschaft für die Besucher beinhalten. Zur Entstehung des nächsten Stücks erzählt er, dass ihm zahlreiche Experten davon abrieten, seine große Inspiration Reinhard Mey überhaupt zu kontaktieren. Dieser habe noch nie bei einem Duett mitgewirkt und es sei quasi ausgeschlossen, dass er Liefers nun zusage. „Wir sind doch Menschen, wir können miteinander reden“, beschreibt der Musiker seine Motivation, den populären deutschen Liedermacher trotzdem zu kontaktieren. So kam es zu dem Stück „Nie egal“, in dem Mey und Liefers besingen, dass auch vermeintlich unsichere Situationen wertvoll sind. Ohne Absicherungen, Vorbereitungen oder einem klar festgelegten Ziel gemeinsam planlos unterwegs sein, könne für zwei Menschen – egal ob freundschaftlich oder in Liebe verbunden – eine wichtige Erfahrung sein.

„Nichts gelingt ohne Liebe. Sei es im Beruf oder in der Musik“, meint der gelernte Tischler. Wer so gar keine Liebe für das empfinde, was er tut, halte das wohl nicht lange durch. „Ich meine, wer so überhaupt nicht gerne Kellner ist, soll halt Gast sein!“, rät er mit einem Augenzwinkern dem Publikum. „Kann es ohne Liebe überhaupt Musik geben?“, fragt er sich dann und nennt zugleich die Motivation für sein künstlerisches Schaffen. Mit eben dieser Liebe ist auch „Wir sind“, das zwischenmenschliches Vertrauen thematisiert, entstanden.

Nun folgt wieder ein abrupter Stimmungswechsel: Wie beschreibt man besondere Ereignisse oder Augenblicke, die eigentlich nur für Selbstanwesende nachvollziehbar sind? Deren Bedeutung man nur schwer in Worte fassen kann? Antworten auf diese Fragen liefert „Radio Doria“ mit dem Lied „Unbeschreiblich“. Hier wird Liefers sehr ernst, als er den Hintergrund des Liedes erklärt. Nicht nur besonders schöne Erlebnisse wie eine Geburt können unbeschreiblich sein, auch im Negativen gibt es diese Momente. Er schildert seine Eindrücke aus Aleppo, der vom Bürgerkrieg stark gebeutelten Stadt in Syrien, die er für einen Tag besuchte. „Während wir an der einen Küste des Mittelmeers gerne baden gehen, findet an einer anderen Küste dieses Meeres ein schrecklicher Krieg statt. Das ist nicht so weit weg!“, fasst er seine Gedanken zusammen. Mit „Nochmal zum ersten Mal“ nimmt sich die Band der Magie des ersten Augenblicks als Auftakt von etwas Besonderem an. „Ein Halleluja“ und „Sehnsucht Nr. 7“ thematisieren diese Tage, an denen es einfach nicht gut läuft und die man im Nachhinein gerne aus dem Gedächtnis streichen würde. „Das weiße Haus“ und „Verlorene Kinder“ schließen das Programm ab und berichten von einem ländlichen Sehnsuchts- und Rückzugsort sowie dem inneren Kind in jedem Menschen, das sich von Zeit zu Zeit seinen Weg an die Oberfläche sucht.

Die Zuschauer quittierten den leidenschaftlichen und kurzweiligen Auftritt der Band mit viel Applaus und nach zwei Zugaben mit ausgiebigen Standing Ovations. Es war ein Auftritt, in dem Liefers mit seiner Band die vielseitigen Möglichkeiten für deutschen Pop aufzeigt und der den Mut besaß, musikalisch anspruchsvolle und abwechslungsreiche Facetten zu einem stimmigen Gesamtbild zu vereinen. Wer für alltägliche Themen ohne große Überzeichnungen, aber mit umso tieferen Gedanken zu haben ist, dem sei der Besuch eines Konzerts von „Radio Doria“ empfohlen. Es war ein spannender Trip durch verschiedene Stimmungen. Nachdenkliches folgte auf Leichtes, laute und leise Töne kamen und gingen. Und ein lockerer, gelöster Jan Josef Liefers wechselte zwischen Tiefgründigem und Lustigem scheinbar mühelos – aber sehr authentisch – hin und her.

