„Starken Mitstreiter gefunden“

Weikersheim.Vor dem Stammsitz der Ceracon GmbH in Weikersheim können ab sofort Elektroautos mit Ökostrom geladen werden.

Geschäftsführer Andreas S. Kreissl und Tobias Reindel, Koordinator für Elektromobilität beim Überlandwerk Schäftersheim haben kürzlich eine Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.

„Elektromobilität spielt schon seit geraumer Zeit bei vielen unserer Kunden eine wichtige Rolle. Deshalb ist es auch für unser Unternehmen ein großes Anliegen, diesem Thema direkt vor Ort Rechnung zu tragen“, so Andreas S. Kreissl in einer Pressemitteilung.

„Mit dem gemeinsamen Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Elektromobilität voranzubringen“, sagte Tobias Reindel. „Als regionalem Energieversorger sind uns Kooperationen mit Partnern vor Ort besonders wichtig. Wir freuen uns, mit der Ceracon GmbH einen starken Mitstreiter für diese Idee gefunden zu haben.“

An der Ladesäule in der Talstraße, die über zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW) verfügt, können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig Ökostrom laden. Die beiden anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier geladen werden. Um ein einheitliches Zugangssystem zu gewährleisten, integriert die ÜWS alle von ihr betriebenen Ladesäulen in den Ladeverbund+.

Der Ladeverbund+ ist eine Kooperation von derzeit fast 60 Stadt- und Gemeindewerken, der das Ziel verfolgt, eine einheitliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Der Zugang an der Ladesäule erfolgt unter anderem über das Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu sind unter www.ladeverbundplus.de zusammengefasst. Die ÜWS ist bereits seit 2016 Mitglied im Ladeverbund+ (www.ladeverbundplus.de). Sie betreibt derzeit 15 Ladesäulen für Elektroautos in Ochsenfurt, Weikersheim, Schäftersheim, Creglingen, Röttingen, Kirchheim, Gaukönigshofen, Harthausen und Niederstetten.

Weitere Ladestationen sind in Planung. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019