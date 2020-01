Stätten des Gedenkens erleuchtet

Braunsbach.Zum 75. Mal jährt sich am 27. Januar die Befreiung von Auschwitz. Zum Gedenken daran nimmt des Rabbinatsmuseum Braunsbach an einem bundesweiten Beleuchtungsflashmob teil. Während der Veranstaltung wird ein Film gezeigt, in dem Überlebende von Auschwitz zu Wort kommen.

Während der NS-Zeit ermordeten die Nazis in Auschwitz über 1,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Gefangenen des Konzentrationslagers. Der Jahrestag der Befreiung wurde 1996 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog offizieller deutscher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Vereinten Nationen erklärten den 27. Januar im Jahr 2005 zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts.

Als bundesweite Aktion werden an diesem Tag viele Gedenkstätten für zwei Stunden beleuchtet sein. Das Rabbinatsmuseum Braunsbach wird von 17 bis 19 Uhr dabei sein. Gleichzeitig wird von 17.30 bis 18.30 Uhr der Film „Mut zum Leben“ im Museum gezeigt. In ihm kommen vier Überlebende von Auschwitz zu Wort, die in beeindruckender Weise ihren Lebensmut und ihre unzerstörbare Hoffnung bekunden.

Am Nachmittag des 27. Januar wird eine Internetseite zum Ereignis freigeschaltet (www.lichter-gegen-dunkelheit.de). Ferner werden Bilder vom Beleuchtungsflashmob in den sozialen Medien verbreitet. pm

