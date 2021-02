Stadt muss Ausgaben genau abwägen

Im ersten Moment stutzt man. Das BiZ wird doch nicht energetisch saniert, weil das zu teuer ist. Doch: die Stadt investiert trotzdem viel Geld, aber lieber so, dass die Schüler ganz direkt profitieren.

Niederstetten. Der Gemeinderat lässt seit jeher keinen Zweifel daran, dass das Bildungszentrum in der Prioritätenliste der Stadt ganz oben steht. Das hob Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle hervor und fügte hinzu, dass das auch künftig so bleiben solle. Trotzdem wird der zweite Bauabschnitt der Schulsanierung in den nächsten Jahren nicht kommen. Die Maßnahme taucht auch erst einmal nicht mehr im Investitionsprogramm auf.

Trotz Zuschüssen zu teuer

Die geplanten Maßnahmen sind alle energetisch sinnvoll und wären sicher auch mehr als wünschenswert: Die Dämmung der Außenwände, der Austausch der Fenster und die Sanierung der Flachdächer sparen Energie und schonen damit auch die Umwelt. Hinzu kommt: Für die rund 4,5 Millionen Euro teuren Gesamtbaukosten hätte die Stadt satte 3,2 Millionen Euro Zuschüsse bekommen, weil das Land offenbar großen Wert auf die energetische Optimierung öffentlicher Gebäude legt.

Doch auch wenn die Stadt Niederstetten „nur“ 1,3 Millionen Euro der Gesamtkosten tragen müsste: sie kann sich die Investition einfach nicht leisten, wurde bei der Gemeinderatssitzung deutlich.

Im Verwaltungsausschuss war der Haushaltsplan für das aktuelle Jahr vorberaten worden, berichtete Olkus-Herrmann. „Dabei wurde klar, dass in unserem Investitionsprogramm zu viele Maßnahmen enthalten sind“, sagte die Kämmerin und fügte hinzu: „Das können wir nicht stemmen“. Auch in den nächsten Jahren werde das nicht besser. Deshalb habe man „dem Landratsamt versprechen müssen, dass wir unser Investitionsprogramm abspecken“.

Dennoch nehme die Stadt für das Bildungszentrum weiterhin viel Geld in die Hand, machte Olkus-Herrmann deutlich: So seien im letzten Jahr Klassenzimmer und die Pavillons saniert worden und auch die Digitalisierung der Schule werde verstärkt vorangetrieben. Wie Stadtrat Klaus Lahr anmerkte, sei der jetzige ausdrückliche Beschluss, diesen Teil der Schulsanierung nicht zu realisieren, notwendig geworden, weil Bürgermeisterin Heike Naber bereits die Architektenverträge für das Millionenprojekt im Vorgriff vergeben hatte (wir berichteten), obwohl der Gemeinderat noch nicht einmal über die Realisierung gesprochen hatte. Dass sie das nicht gedurft hatte, sei ja schon im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde vom Landratsamt festgestellt worden.

Die Kosten für die Architektenleistungen lägen im sechsstelligen Bereich, sagte Lahr. „Wie diese Gelder wieder zurückfließen können, ist ein anderes Thema“, hierüber müsse der Gemeinderat an anderer Stelle noch entscheiden.

Dass der Gemeinderat die energetische Sanierung vorerst nicht verwirklichen wolle, sei „kein Federwisch gegen die Schule“, betonte Lahr, „im Gegenteil“. So habe das Gremium sogar eine „Taskforce Schule“ gegründet, die in enger Zusammenarbeit mit Rektor Benedikt Amann entscheidet, welche Maßnahmen vordringlich verwirklicht werden müssten. So wolle man etwa mit der Forcierung der Digitalisierung ganz gezielt die Bildung in den Vordergrund stellen.

Wie Stadtrat Ulrich Roth herausstellte, gebe die Stadt schon demnächst rund eine Viertel Million Euro für die Digitalisierung sowie für neue Möbel der im letzen Jahr sanierten Klassenzimmer aus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021