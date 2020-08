Spitzenmusiker plus Jungtalente

Aub.Ein Kammerkonzert der Notos Chamber Music Academy 2020 („Beethovens Erben“) findet am Freitag, 28. August um 20 Uhr in der Spitalkirche Aub bei freiem Eintritt statt. Zu hören sind Werke für Streicher von Mendelssohn, Schumann, Brahms und Dvorak. Die Notos Chamber Music Academy der Jeunesses Musicales Deutschland in Weikersheim bietet jungen hervorragenden Instrumentalisten die Möglichkeit,

...