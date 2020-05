Spezialist für Hämatologie und Kinder-Krebsleiden

Schwäbisch Hall.Seit rund einem Monat verstärkt Oberarzt Dr. Stephan Bartholomä das Team der Klinik für Kinder und Jugendliche am Schwäbisch Haller Diak-Klinikum. Bartholomä wechselte nach elf Jahren Einsatz am Universitätsklinikum in Ulm im April nach Schwäbisch Hall.

Zuletzt war er in Ulm als Oberarzt hauptverantwortlich für die stationär behandelten Kinder mit hämatologischen Erkrankungen (d.h. das

...